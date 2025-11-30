Darío y Cristina han compartido un nuevo momento de complicidad en 'La isla de las tentaciones 9'

Almudena se llevó un gran disgusto en la hoguera de ‘La isla de las tentaciones 9’ al ver la química que estaba surgiendo entre Darío, el hombre con el que tiene una relación sentimental desde hace once años, y Cristina, una espectacular soltera que le ha robado el corazón al andaluz.

Al ver unas imágenes de la Tablet, la joven no pudo contenerse y empezó a dedicar insultos al aire como si él pudiera escucharlos. Entre lágrimas y arropada por sus compañeras, mostró ante la audiencia una imagen de lo más desgarradora y pronunció una de las frases más virales de lo que llevamos de edición.

Sin embargo, cuando parecía que las cosas no podían ir a peor, parece que Darío sigue avanzando a pasos agigantados en su relación con Cristina y ambos no se han cortado a la hora de disfrutar de un nuevo momento de complicidad, lleno de cosquillas y confesiones.

Darío y Cristina dan rienda suelta a la complicidad

Mientras la soltera paseaba su dedo por el brazo de Darío, el novio de Almudena se mostraba de lo más receptivo: “Esto es mejor que hacer jueguecitos”, declaraba. “Me encantan las cosquillas y tú estás todo el día haciéndolas”, declaraba.

“No me esperaba yo aquí a una tía tan potente como tú y que encima te fijes en mí (..) Yo pienso mucho en que te vas a aburrir de mí”, afirmaba él, a lo que ella respondía: “¿Tú piensas que yo estaría con otra persona igual que contigo?”, aseguraba ella, dejando clara su intención de continuar tentándolo.

¿Cómo le sentará a Almudena ver estos nuevos acercamientos entre su novio de once años y la soltera? ¡No te pierdas las próximas entregas de ‘La isla de las tentaciones 9’, porque las hogueras están más calientes que nunca!