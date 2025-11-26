Logo de telecincotelecinco
Darío Linero ('La isla de las tentaciones 9')

Darío, de 'La isla de las tentaciones 9', se defiende de las críticas: "La prisa por tener un malo en la película"

Darío Linero
Darío Linero posandoInstagram (@dariolinero)
Muchos espectadores de 'La isla de las tentaciones 9' han reaccionado al llanto desgarrador de Almudena Porras al ver en la segunda hoguera de las chicas las imágenes de Darío Linero junto a Cristina. También ha reaccionado al propio Darío, que compartió en Instagram un vídeo en el que se pasea por su habitación mientras suena 'La Perla', la canción de Rosalía y Yahritza y Su Esencia, el mismo tema que acompaña las imágenes de su novia rota de dolor en la hoguera.

"El drama es grande, pero si encima se pone a llover y suena este temón de fondo...", escribió el compañero de Gilbert en su publicación, en la que ha recibido muchas críticas porque algunos piensan que no debería comentar siquiera las imágenes de Almudena llorando después del dolor que le ha causado traspasando varios límites con Cristina y tapándose con un cojín la cara cuando estaban abrazados en las hamacas.

Ante las críticas que está recibiendo, el amigo de Juanpi Vega ha hecho otro vídeo que ha compartido en Instagram en el que revela que ya sabe que tiene la etiqueta de "villano" por su acercamiento con Cristina. "Cuando Dios repartió el papel de villano hice la cola como diez veces", es el texto que ha escrito en su post, que ha acompañado de otro comentario en el que se defiende de las críticas: "Y la prisa por tener un malo en la película, por dios".

Su publicación ya recibe cientos de mensajes y es que muchos de los que le habían criticado se han reafirmado en sus críticas, pues aseguran que, aunque su comportamiento en Villa Montaña cambie, a ellos no les ha gustado nada ver cómo ha actuado con Cristina hasta el momento porque eso ha hecho que Almudena se hunda por completo y piense que su relación de once años ha sido "una mentira".

