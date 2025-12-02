Patricia Fernández 02 DIC 2025 - 23:17h.

Lágrimas y mucho dolor en Almudena al ver cómo se comporta Darío con Cristina

Almudena terminaba por los suelos, entre lágrimas y gritos, mientras se desataba una gran tormenta en la segunda hoguera de 'La isla de las tentaciones 9'

Compartir







Almudena vivía su momento más complicado en la segunda hoguera al ver las imágenes más cómplices de Darío con Cristina y al pensar que tras un cojín había visto un beso entre ellos, por eso se enfrentaba a esta tercera hoguera más nerviosa que nunca y muy expectante de lo que podía encontrarse: "Mi corazón dice que confíe en él, llevo 11 años con una persona a la que amo más que a nada en este mundo y mi cabeza me dice que me va a fallar".

Almudena asegura no reconocer la actitud de Darío: "No me merece"

En las primeras imágenes que podía ver Almudena, Darío aseguraba a Cristina que "le gustan las cosquillas" y le veía en una actitud muy cariñosa con ella, lo que le hacía plantearse a ella por qué con ella se comporta de otra manera completamente diferente: "¿Esto cómo lo gestiono yo? Esto no puede estar pasando... qué pena. Es que no me merece, Sandra. Él la busca a ella, habrá visto algo en ella que no tengo yo, desde el primer momento me ha olvidado. Todo lo que no me ha pasado en 11 años me está pasando en estos días que llevo. No reconozco a ese Darío".

Almudena relataba que ella y Darío siempre han arreglado los problemas que les han surgido, momento en el que Sandra Barneda le preguntaba si perdonaría una infidelidad y ella respondía de manera muy contundente.

Llegaban más imágenes y al ver tan cerca a su pareja con la tentadora, ella no entendía nada: "¿Por qué te arrimas? Mira, mira que persona... qué bajo has caído". Y rogaba no tener que ver nada más allá, lo que generaba un gran enfado en ella al ver otra escena en lo que no se entendía bien lo que estaba pasando: "No, por favor... ¡Darío! ¿otra vez te tapas? Haga yo lo que haga no me voy a tapar para que lo veas, desgraciado".

Almudena relata cómo se comporta Darío en su relación: "No hace especial ni mi cumpleaños"

Ella se rompía por completo al ver cómo se comporta Darío con la soltera: "Ese cariño a mí no me lo da y se lo pido todos los días, yo era muy detallista, pero una persona que no hace ni especial mi cumpleaños..." Lo que llamaba la atención de Sandra Barneda: "Darío, ¿no hace especial tu cumpleaños?" Lo que ella afirmaba, entre lágrimas: "No lo hace y él lo sabe, ni una tarta, si no es por mis padres ni su madre no hay ni velas. Eso lo he normalizado hasta que he llegado aquí y he hablado con mis compañeras, no es normal. Es una persona que ni siente ni padece".

Al saber que le quedaba más por ver, Almudena se pillaba un tremendo disgusto: "Chicas, no quiero, no estoy preparada". Pero sus compañeras le daban el ánimo que necesitaba y ella se ponía frente a la 'tablet' y seguía viendo escenas de su novio y Cristina, lo que provocaba sus gritos descontrolados y un gran dolor al descubrir que han dormido juntos en la misma cama: "No, tío... eso no. Me cago en tu nación entera, eso te dije que no. Qué fuerte, sabe que me está haciendo daño, el cuarto es intocable".

Tras contestar a la pregunta de si cree que Darío está enamorado de ella, Almudena tenía unas imágenes más que ver, en las que él hablaba sobre sus sentimientos por ella: "¿No me puedo ir y me lo contáis luego? Esto va a ser muy fuerte, necesito mucha fuerza".

Darío explicaba que tiene dudas si están juntos por costumbre o qué pasaría si lo dejan: "Si lo dejo yo puedo tirar para adelante, pero puedo destrozar a mi familia y a la suya". Como confesaba que no está enamorado de ella al cien por cien: "Estoy con ella por miedo al cambio". Lo que dejaba a Almudena en 'shock' y podrá verse su reacción entera en el próximo programa de 'La isla de las tentaciones 9'.