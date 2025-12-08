Patricia Fernández 08 DIC 2025 - 00:17h.

Aroa habla con Aquilino de su padre y no puede evitar las lágrimas

Aroa se rompe al hablar de la situación actual de su madre: "No me puede ver, duerme en la calle''

Aroa, en un momento a solas con Aquilino en el jardín le confesaba a su compañero lo mucho que echa de menos a su padre y de cómo se arrepiente de las últimas palabras que le dijo antes de entrar en 'Gran Hermano 20'.

"Mira si soy tonta que, cuando me fui mi padre se puso a llorar muchísimo y yo decía: 'qué exagerado, que me voy al sueño de mi vida, no me voy a la guerra", confesaba Aroa y contaba las últimas palabras que le dijo cuando se despedían y ella iba a entrar al concurso:

"Le dije: 'ni se te ocurra aparecer por 'Gran Hermano' porque mi padre no tiene la dentadura perfecta... y mira si soy gilipoll*, ahora me moriría porque apareciera por la puerta, no sé porque me he fijado en eso, es que me da igual, es mi padre. Me da igual, me moriría porque me diera un abrazo".

Y se mostraba muy rota al echarle mucho de menos: "Estoy muy orgullosa de él, de que haya tirado con una hija para adelante sin una madre y eso nunca se lo he dicho. Tiene un corazón increíble, nunca nos ha abandonado. Me falta mi madre, no quiero que me falte mi padre".

Las reacciones en plató a las palabras de Aroa

Después de ver las imágenes, llegaban las reacciones desde el plató. "Es un poco como yo, nos damos cuenta de lo que tenemos cuando ya no estamos con ellos", entonaba Mamadou.

Mientras Alexia Rivas se apuntaba directamente a las últimas palabras de Aroa a su padre antes de entrar en la casa: "Para reconocer a su padre y darle valor creo que tampoco hacía falta ridiculizarle. En este caso me da más pena su padre que ella, decir que te da vergüenza porque no tiene dentadura... no hace falta que entres en detalles. Creo que lo hace para dar pena".

Algo con lo que estaba de acuerdo Miguel Frigenti: "Ahí dentro es verdad que afloran mucho las emociones, pero al final que te avergüences de que tu padre no tenga dientes y que le pidas que no venga al plató, dice muy poco... yo no lo puedo entender".