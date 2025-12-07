Edi y Violeta enseñan su anillo de boda en 'Gran Hermano 20' tras anunciar que se casan: "¡Lo que unió el reality que no lo separe nadie!"
Los dos exconcursantes de 'Gran Hermano 19' han estado presentes en la gala de este domingo: esto han dicho sobre su futura boda
Gran hermano, en directo: El Debate
Violeta y Edi han sorprendido a todos este domingo por la mañana anunciando que se casan. Pues bien, ambos han estado durante la gala de 'Gran Hermano 20' que Telecinco ha emitido por la noche el mismo día de su gran anuncio y sus caras hablaban por sí solas: están muy ilusionados y eso se nota.
Durante el avance, Ion Aramendi ha llevado a la 'pareja' de 'Gran Hermano' al centro del plató y ha anunciado la gran noticia, junto a un Edi y Violeta un tanto tímidos y cortados: "¡Tienen una gran noticia que darnos! ¡Se han prometido!".
Tras estas palabras del presentador, Violeta Crespo ha mostrado el anillo de matrimonio y el presentador de Telecinco ha reaccionado a él: "La piedra es muy cuki, pero es muy pequeñita, ¿no? Me tengo que poner las gafas", ha dicho un Ion que les ha dado la "enhorabuena" y ha concluido con un emotivo "lo que unió 'Gran Hermano' que no lo separe nadie".
La emotiva pedida de mano de Violeta y Edi
Y es que parece que fue ayer cuando Violeta y Edi se cruzaban por primera vez en 'Gran Hermano 19' sin, quizás saber, que a día de hoy ninguno de ellos concidibiría su vida sin el otro. O al menos, eso parece después del "sí quiero" que se han dado durante este puente de la Constitución y que han desvelado a través de una publicación en sus redes sociales
Una publicación en forma de vídeo en donde Edi señala, entre otras cosas, lo siguiente: "No ha sido fácil, pero ambos sabemos que somos el amor de nuestras vidas y queremos forjar nuestro destino juntos y de la mano, contra viento y marea, pero siempre fuertes y creciendo. Los dos sabemos que 'ERES TÚ'".
En el vídeo podemos ver a un Edi pidiéndole la mano a Violeta este sábado en un restaurante, muy emocionado y sonriente. Violeta, por su parte, no puede contener la emoción y tras decirle que sí, le da un apasionado beso formalizando así una noticia que ha causado gran revuelo y expectación entre los más fieles a 'Gran Hermano'.