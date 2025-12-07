Aquilino, concursante de 'Gran Hermano 20', confiesa que nunca ha dormido con una mujer: "Jamás he traído una mujer a casa"
El concursante de 'GH20' se sincera sobre su vida más íntima: "Nunca he pasado la noche con nadie"
Aquilino, muy molesto porque alguien le ha insultado por hacer ruido mientras dormían: ''No he podido dormir por eso''
Los concursantes de 'Gran Hermano 20' aprovechan los ratos muertos y de descanso para conocerse en mayor profundidad, manteniendo extensas conversaciones sobre sus vivencias personales. En esta ocasión, era Aquilino quien sorprendía a sus compañeros Aroa y Raúl al hacerles una confesión sobre su vida más íntima.
"Jamás en mi vida he traído una mujer a mi casa. Nada. Es que yo nada", aseguraba Aquilino a sus compañeros, quienes reaccionaban sorprendidos: "¿Nunca has dormido con una mujer?", le preguntaba Aroa con cara de estupefacción al alicantino de 31 años.
"Nunca he pasado la noche entera con nadie", respondía Aquilino. Ante esta inesperada declaración, Aroa y Raúl le preguntaban si alguna vez había mantenido relaciones sexuales con una mujer, a lo que este les decía que "no", aunque, inmediatamente y con la boca pequeña les contestaba que "respeta mucho a su familia", haciéndoles saber que no quería profundizar más sobre el tema.
Aquilino se sincera sobre su vida íntima con Aroa y Raúl
Aroa, que no esperaba para nada la confesión de su compañero, le decía entre risas: "Con razón te va como el culo en el amor. ¿Tienes 31 años y nunca has dormido con una tía?". Esta pregunta hacía que el concursante se abriese sobre lo estricta que es su familia respecto a estos temas:
"No puedo dormir fuera de mi casa. A mi casa no puedo llegar a las 5 de la mañana. Te lo juro", aseguraba el concursante. Aroa, que no salía de su estupefacción, contestaba: "¿Estás de coña no? Con razón este era tu sueño", para seguidamente lanzarle una graciosa propuesta: "Hoy voy a dormir abrazada a ti. Va a ser la primera vez".
