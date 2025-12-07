La expulsión de un nuevo concursante, nominaciones con puntos extra y privilegios y resolución de la prueba de baile, el domingo en 'Gran Hermano. El Debate’

Los habitantes de Tres Cantos muy nerviosos por la prueba de baile de esta noche, y con gran incertidumbre acerca de las próximas nominaciones y/o expulsiones

Patricia decide distanciarse de Cristian, al que considera un falso, al enterarse de que dijo que prefería que se fuese ella en lugar de José Manuel

Los once habitantes de la casa andan con el runrún de las próximas nominaciones, y con la duda de si la resolución de la prueba semanal de baile les traerá algún privilegio… o algún castigo. Aun con la incertidumbre, intentan exprimir el día a día en la casa de Tres Cantos. Claro que, de vez en cuando, saltan chispas por cualquier cosa, como les pasó ayer a Patricia y Aroa, que se enzarzaron en una acalorada discusión por culpa de una simple cucharada de cacao.

Para rematar el día, Patricia también tuvo una conversación con Cristian. La valenciana quería saber si era cierto que él había dicho que prefería que se hubiese ido ella en lugar de José Manuel. Cristian lo admitió: sí, lo había dicho, pero, según él, porque José Manuel era para él como un hermano pequeño. La explicación no terminó de convencer a Patricia, que decidió poner tierra de por medio y alejarse de Cristian definitivamente. Ante esto, Patricia se ha arrimado más a Edurne y a Jonay, dejando a Raúl, hasta ahora próximo a la pareja, en una situación complicada, por la enemistad abierta que mantiene con la valenciana.

