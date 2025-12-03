Patricia Fernández 03 DIC 2025 - 22:50h.

Claudia cree que Gerard quiere tentar a Andrea y salta la tensión en la villa

Sorpresa total con la entrada de Enrique y Andrea, nueva pareja de ‘La isla de las tentaciones 9’: “No me lo esperaba”

Con la entrada de la nueva pareja de 'La isla de las tentaciones', Andrea se ha incorporado a las chicas en 'Villa Playa', la que parece que ha llamado la atención de Gerard Arias y esto no ha hecho ninguna gracia a Claudia, generándose un tenso momento.

Claudia, mientras compartía un momento con Aitor en el jardín, se percataba de las primeras palabras de Gerard con Andrea, sensaciones que compartía con Sandra en la habitación: "Me estoy enfadando que te cagas, él está a fuego con la chavala, quiero hablar con él".

Tras esto, Claudia le contaba su historia con Gerard a Andrea a la mañana siguiente, incluido el momento en el que el soltero aseguró que le gustaba Almudena, a lo que ella le aconsejaba: "No te piques por cosas innecesarias".

Claudia llora con Gerard al hablar de la situación con Andrea

Y llegaba el momento en el que Claudia se sinceraba sobre esto con Gerard. Ambos tenían una conversación en el jardín, en el que él le explicaba que le parece muy hipócrita que le diga si puede o no tentar a otra chica: "Si te molesta te tomas dos tilas, tú vas a tener con quien te salga de las narices y yo no puedo tener citas con nadie, ¿eso es lo que tienes que entienda?".

"No lo estás haciendo bien", le dejaba claro Claudia, la que terminaba rota al escuchar las palabras del tentador: "Me está dando rabia, me estoy sintiendo mal, las cosas molestan. Me has mentido mucho".

Cuando él veía las lágrimas de Claudia, este le decía unas palabras: "Me importas, no te sientas mal. No nos vamos a enfadar tú y yo nunca. Yo no he mentido a nadie, te has mentido tu misma".

Después de estas palabras, ambos se unían al resto en el jacuzzi y Gerard se dirigía directamente a Andrea sobre lo ocurrido con Claudia: "Tenemos algo que contarte. Yo no he dicho que quiera contigo ni nada, pero me ha dicho que no me parece que yo te pueda conocer y yo le he dicho que lo que no me parece bien es que ella condicione si puedo conocer o no a nadie".

Momento en el que Andrea dejaba las cosas claras a Claudia: "Tienes novio y me parece que le estás dando más importancia a Gerard que es un tentador, creo que no te tendría que parecer mal porque está soltero".

"Es el primer día que estoy aquí, no quiero ningún problema, pero lo veo absurdo que le veas a él que no hable conmigo o que me lo digas a mí. Acabo de llegar y ya estoy en una situación incómoda. Es un tentador y yo vengo aquí a tentarme, si quiero hablar con él porque creo que es mi tentador lo voy a hacer".

Andrea confiesa qué solteros son sus prototipos y Claudia reacciona

Cuando esto terminaba, Sandra preguntaba a Andrea por cuál es su prototipo entre los solteros. "Físicamente Gerard y Barranco, pero yo no me voy a lo físico. Tampoco me quiero meter donde no me llaman ni tener problemas porque incómodo ha sido", explicaba ella.

Sandra le contaba esto a Claudia en la intimidad: "Qué casualidad, los dos VIP". "Si le atraen los dos, Barranco no le va a aceptar la cita y Gerard sí, haz lo que te dé la gana, pero me va a molestar mucho", confesaba Claudia, que no entiende la actitud de Gerard: "Me está dejando como si yo fuera un juguete de usar y tirar".