Cuando los huéspedes de 'Villa Playa' se encontraban disfrutando de un tranquilo día en República Dominicana, Sandra Barneda interrumpe su paz haciéndoles una inesperada visita.

"Sin bromas", advertía Iñaki al ver a la presentadora entrar por el jardín. "Voy a pediros que todos os reunáis conmigo", informaba a los que se encontraban en el porche de la Villa.

Rápidamente se reúnen en el salón, donde las chicas cogen asiento para escuchar atentamente lo que viene a decirles. Sin embargo, primero quiere comentar cómo vivieron la hoguera del día anterior pues fue desconcertante para todas, pero sobre todo para Sandra: "Quiero saber cómo estás. No tenías ni si quiera palabras ".

Recordemos que durante la hoguera, la andaluza tuvo que afrontar unas durísimas imágenes de su pareja traspasando todos los límites con su soltera Mara con sus juegos bajo las sábanas.

"Quizás ya he analizado un poco lo que vi. Creo que estaba un poco shock anoche, tú me preguntabas cosas y yo no sabía contestar por eso dije que se me había olvidado hablar", contestaba la andaluza. Motivo por el cual asegura que está "dejando de pensar en él".

Y es que la pareja de Juanpi ha cambiado mucho desde que pisó 'La isla de las tentaciones': "Antes tenía mucho miedo de perder la relación y perder al amor de mi vida. Ahora me he dado cuenta que ni es el amor de mi vida, ni tengo ese miedo de perder una cosa que realmente no es lo que yo pensaba porque no es la persona que pensaba que tenía a mi lado". Sin embargo, al reflexionar unos minutos, Sandra acaba explotando.

Sandra se rompe mostrando "lo más bonito en esta vida": su vulnerabilidad

Tras hablar unos minutos con las chicas, la presentadora se percata de que algo no va bien con Sandra. "Estoy un poco agobiada", se sincera justo antes de romperse por completo. "No sé contestar una simple pregunta de cómo estás, no sé qué siento, no sé nada y yo quiero expresarme. Me encantaría contártelo pero es que no sé qué siento", confesaba emocionada.

Sandra Barneda comprende la frustración que siente la pareja de Juanpi y trata de aconsejarle: "Estás en un lugar para soltar, conocerte y permitirte. Nada es bueno y nada es malo, todo está bien y eso te lo tienes que creer".

Las palabras de la presentadora consiguen que Sandra sea capaz de abrirse un poco más sobre sus sentimientos: "Es que estoy sintiendo cosas que jamás pensé que iba a sentir conmigo misma y con todo".

"Lo más bonito en esta vida es la vulnerabilidad, es la manera y el camino para aprender. Si nos hacemos los fuertes y luego sufrimos por dentro, ¿de qué sirve?", señala Sandra Barneda antes de valorar la valentía de todas ellas por no solo querer poner a prueba su amor, también por querer ponerse a prueba a sí mismas para conocerse en profundidad: "Sobre todo, no juzgaros. No hay nada bueno, ni malo. Es un aprendizaje bestial el que estáis teniendo".