Pedro Jiménez 03 DIC 2025 - 23:17h.

La pareja de Claudia sigue avanzando con la tentadora y ambos han protagonizado un fogoso momento en la piscina de 'Villa Playa'

Gilbert cada vez está más avanzado con Noelia en 'La isla de las tentaciones 9'. Sus acercamientos en 'Villa Playa' se suceden cada vez más y ambos no dudan en dar rienda suelta a sus sentimientos: el último que han tenido ha acabado en beso. Un beso que llega después de la hoguera de confrontación que protagonizaron Gilbert y Claudia... y todo parece indicar que tanto el mallorquín como la tentadora van a ir cada vez a más.

Los dos han disfrutado de un plácido baño en la piscina de 'Villa Playa', con caricias, 'ahogaditas' y tonteos varios. Y algún que otro comentario repleto de tonteo: "Conmigo duermes mejor". "Muchísimo mejor, sí", ha dicho un Gilbert que le ha seguido el rollo en todo momento a Noelia. Y es que lo que está claro es que Gilbert no se va a reprimir en nada con Noelia y más después de lo que tuvo que ver en su hoguera de confrontación con Claudia.

Durante la entrega de este miércoles de 'La isla de las tentaciones 9', Gilbert y Noelia nos han dejado otro caliente momento en la piscina de 'Villa Playa', dejándonos confesiones del estilo: "Yo me voy contigo a Mallorca" por parte de Noelia. "Invitadísima que estás", le ha dicho un Gilbert que no le cierra puertas para nada a que la tentadora acuda a sus tierras. Aunque a Noelia le asusta algo: "El problema es que le coja el gustillo". Algo que parece que también le puede pasar a Gilbert: "Yo también quiero ir a Ronda", lugar donde la tentadora reside en estos momentos.

Posteriormente han seguido dándose besos y más besos. Un momento que ha causado todo tipo de reacciones entre el resto de integrantes de la villa: "Mira esta gente, son lapas". Y besos de los que Gilbert no se arrepiente para nada, como ha confesado ante las cámaras de 'La isla de las tentaciones 9': "Se lo he dado y he tenido ganas de darle más. Lo he sentido y no me siento mal".