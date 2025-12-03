Logo de telecincotelecinco
Gilbert se deja llevar de nuevo en 'La isla de las tentaciones 9' y se besa con Noelia: “He intentado respetar a Claudia, pero tenía ganas”

Gilbert cada vez está más avanzado con Noelia en 'La isla de las tentaciones 9'. Sus acercamientos en 'Villa Playa' se suceden cada vez más y ambos no dudan en dar rienda suelta a sus sentimientos: el último que han tenido ha acabado en beso. Un beso que llega después de la hoguera de confrontación que protagonizaron Gilbert y Claudia... y todo parece indicar que tanto el mallorquín como la tentadora van a ir cada vez a más.

Los dos han disfrutado de un plácido baño en la piscina de 'Villa Playa', con caricias, 'ahogaditas' y tonteos varios. Y algún que otro comentario repleto de tonteo: "Conmigo duermes mejor". "Muchísimo mejor, sí", ha dicho un Gilbert que le ha seguido el rollo en todo momento a Noelia. Y es que lo que está claro es que Gilbert no se va a reprimir en nada con Noelia y más después de lo que tuvo que ver en su hoguera de confrontación con Claudia.

Durante la entrega de este miércoles de 'La isla de las tentaciones 9', Gilbert y Noelia nos han dejado otro caliente momento en la piscina de 'Villa Playa', dejándonos confesiones del estilo: "Yo me voy contigo a Mallorca" por parte de Noelia. "Invitadísima que estás", le ha dicho un Gilbert que no le cierra puertas para nada a que la tentadora acuda a sus tierras. Aunque a Noelia le asusta algo: "El problema es que le coja el gustillo". Algo que parece que también le puede pasar a Gilbert: "Yo también quiero ir a Ronda", lugar donde la tentadora reside en estos momentos.

Posteriormente han seguido dándose besos y más besos. Un momento que ha causado todo tipo de reacciones entre el resto de integrantes de la villa: "Mira esta gente, son lapas". Y besos de los que Gilbert no se arrepiente para nada, como ha confesado ante las cámaras de 'La isla de las tentaciones 9': "Se lo he dado y he tenido ganas de darle más. Lo he sentido y no me siento mal".

