Ana Carrillo 09 DIC 2025 - 16:47h.

Almudena Porras ha reaccionado en Instagram a la emisión por televisión de sus imágenes en 'el espejo'

Almudena y Darío protagonizan un desgarrador reencuentro frente a 'el espejo' y se saltan las normas de 'La isla de las tentaciones 9': “¡Me has roto el corazón!”

Almudena Porras y Darío Linero han vivido uno de los reencuentros en 'el espejo' más desgarradores en opinión de los espectadores de 'La isla de las tentaciones 9', que así lo han expresado en las redes sociales. La malagueña le gritó a su novio en varias ocasiones que le había roto el corazón, no paró de llorar y le pidió que no se tapase con el cojín si quería besar a Cristina porque quería ver hasta dónde era capaz de llegar.

Se saltó todas las normas marcadas por Sandra Barneda, que era incapaz de conseguir pese a sus ruegos que la joven de 27 años se expresase únicamente con gestos. Darío habló menos, aunque le recriminó que había dejado que Borja le untase chocolate por el cuello y le diera besos incluso fuera de un juego, mostrándole su enorme enfado por esas acciones.

A ese desgarrador reencuentro frente a 'el espejo', cuyos últimos instantes se verán en el programa de esta noche del martes 9 de diciembre, hay que sumarle que en el programa del lunes 8, se incluían las imágenes del acercamiento de Almudena con Borja, con el que ha dormido por primera vez, y los primeros besos de Darío con Cristina.

Una combinación de momentos destacados que han hecho que Almudena haya querido sincerarse con sus seguidores en Instagram, que no paran de crecer desde su primera aparición en televisión semanas atrás. "Después de un fin de semana de desconexión, toca empezar la semana con un capítulo bastante fuerte, después de la tormenta siempre viene la calma... A veces uno vive circunstancias que nunca se imaginaría, ¡espero que lo viváis más tranquilas que yo! Un beso, familia, os quiero", ha comentado en su último story.

Unas palabras con las que expresa que nunca imaginó que se vería envuelta en un momento tan complicado como el decirle a su novio después de once años juntos, y a través de un cristal, que le había roto el corazón y que su padre tenía razón cuando le dijo que la había traicionar pese a haber estado tantos años juntos, desde que eran adolescentes de 14 y 15 años, respectivamente.