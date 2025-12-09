La relación de Andrea y Enrique, la nueva pareja de 'La isla de las tentaciones 9', ha puesto en alerta a los colaboradores del debate: ¿confían en que la pareja será capaz de resistir… o la dan por perdida?

La entrada de Andrea y Enrique en 'La isla de las tentaciones 9' no ha sido precisamente discreta. La joven pareja llega después de la salida de Álvaro y Mayeli, con solo un año y medio de relación a sus espaldas, mucha desconfianza acumulada y una primera alarma que ya ha hecho llorar a Andrea en Villa Playa.

Mientras Enrique disfruta de las fiestas en 'Villa Montaña' y conecta rápidamente con Érika en uno de los juegos más calientes de la casa, en la otra villa su novia intenta procesar que la famosa ‘luz de la tentación’ ya se haya encendido por su posible culpa… casi recién aterrizados.

En paralelo, su llegada también removió otras tramas: Claudia no vió con buenos ojos que Gerard, su tentador hasta el momento, pueda acercarse demasiado a la nueva compañera, y eso provocó el primer choque entre ambas. Andrea, sin cortarse, ya dejó claro que ha llegado “a tentarse” y que no piensa limitarse por lo que pase entre otros.

Juventud y celos: los ingredientes que lo condicionan todo

Con este panorama, en el debate nos hemos hecho la misma pregunta que muchos espectadores en casa: Si ya hay celos, desconfianza, alarmas y tentaciones claras desde la primera semana… ¿qué opciones reales tienen Andrea y Enrique de salir juntos del programa? Para responderla, hemos querido ir un paso más allá y preguntar hasta qué punto confían en la joven pareja. Por eso hemos puesto a prueba a cuatro de las voces más reconocibles del universo ‘Tentaciones’:

Lucía Sánchez, que sabe muy bien lo que es cruzar líneas en la isla. Manuel González, que ha vivido el formato desde dentro y conoce los códigos de las villas mejor que nadie. Andrea Bueno, que no se muerde la lengua a la hora de analizar a las parejas. Y Suso Álvarez, que no suele dejar títere con cabeza cuando huele una relación frágil.

¿Caerán Andrea y Enrique en la tentación? ¿Les pesa la edad? ¿Les pasa factura la desconfianza con la que entran? ¿Les condiciona lo que ya se ha visto de ellos en las villas? ¿Es clave la forma en la que Andrea define a Enrique? ¿Influye lo rápido que él ha empezado a integrarse con las tentadoras?

Las respuestas han sido de todo menos tibias. Algunos se han mojado al máximo, otros han matizado más de lo que esperábamos… y alguno ha dejado caer que, viendo cómo hablan el uno del otro, el problema quizá no esté solo en la isla, sino en lo que traen de fuera. Dale play al vídeo para descubrir quién cree que no tienen ninguna posibilidad y quién aún les da un voto de confianza.

