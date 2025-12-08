Pedro Jiménez 08 DIC 2025 - 23:27h.

Enrique confiesa detalles de su relación con Andrea a Érika en 'La isla de las tentaciones 9': "Me puso la ubicación del móvil..."

Apenas lleva Enrique una semana en 'La isla de las tentaciones 9' que ya ha hecho estallar la 'luz de la tentación'. Ha ocurrido durante una de las fiestas de los chicos en 'Villa Montaña', concretamente en la de su inauguración... y en un juego muy 'caliente' junto a Érika. Juanpi ha hecho de 'maestro de ceremonias', asegurando que iban a inaugurar con él (Enrique) el juego predilecto de los chicos, concretamente el 'juego de los hielos'.

Tras esto, Érika ha cogido un hielo y al esparcirlo por el cuerpo de Enrique, la 'luz de la tentación' ha sonado en 'Villa Playa', provocando las lágrimas de Andrea al instante. Rápidamente, el resto de integrantes de la villa han ido a apoyar a la nueva participante del reality, conscientes de que lleva muy pocos días y que en estos momentos se le "pasa de todo por la cabeza", quizás la mayoría de cosas negativas.

Ante las cámaras de 'La isla de las tentaciones', Andrea confesaría que esta primera alarma le ha asustado bastante: "Tengo miedo de que sea Enrique, porque las 'luces' de mis compañeras ya han sonado casi todas. Debería guardarme algo más de respeto y pensar más en mí".

Enrique confiesa detalles de su relación con Andrea a Érika

Sin duda, si hay una tentadora con la que ha congeniado Enrique en estos primeros días en 'Villa Montaña', esa es Érika. Pues precisamente con Érika, Enrique se ha despachado a gusto y ha confesado algún que otro detalle de su relación con Andrea, asegurando no es él al 100% en su relación: "Creo que tiene miedo. Me puso la ubicación del móvil... a veces pienso que hago cosas mal que en el fondo no las hago mal".

Además, ha señalado que alguna vez se ha visto envuelto en serias dudas, sobre todo, si realmente están hechos -Andrea y él- el uno para el otro: "Pero luego la miro a la cara y la quiero mucho". Es por eso que realmente, Enrique piensa que esta aventura le va a venir muy bien tanto a él como a Andrea, fundamentalmente para quitarse esa dependencia que tienen el uno por el otro.