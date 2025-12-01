Pedro Jiménez 01 DIC 2025 - 22:08h.

El cambio de rumbo de Gerard ha ocasionado una crisis sin precedentes en las chicas: así ha ocurrido todo

La tensión está servida en 'Villa Playa'. Después del cambio de rumbo de Gerard fijándose en otra compañera de la villa, durante la última entrega de 'La isla de las tentaciones 9' hemos vivido un tenso momento cuando todos se han reunido en el salón y Claudia y Gerard han contado qué tal su cita, explicando este último ante todos que ya no siente por la pareja de Gilbert y que ahora es Almudena quien le atrae.

Ha sido el propio Gerard Arias quien ha actuado de portavoz de los dos, asegurando que en su cita con Claudia, ambos "se habían peleado": "Le he explicado cómo me siento... miro a Almudena y me gusta. Para mí es muy jodido... incomodo a Claudia, a Almudena y a Borja...". Este último, tentador de Almudena, ha señalado que si algo le incomoda no tendrá 'pelos en la lengua' a la hora de decirlo y ha sido en ese preciso momento cuando Almudena ha dejado bien claro que esa decisión de Gerard no pasa porque ella se haya sentido en algún momento atraída por el modelo.

Pero Claudia no la cree, puesto que la andaluza acudió a ella en un momento dado "rayada": "Por alguna razón estabas rayada". Una actitud que Almudena ha achacado a que Gerard era su prototipo, pero nada más. Claudia ha acabado estallando y se ha ido del salón muy agobiada.

La tensa conversación entre Claudia y Almudena

Antes de este momento de tensión en el salón, que hacía explotar todo por los aires, Claudia explotaba por completo tras su cita con Gerard y descubrir este cambio de rumbo del tentador a estas alturas del programa. El enfado que se pillaría sería monumental, poniendo también el foco en Almudena: "Si ella ha sentido eso me lo podría haber dicho... si le restaba importancia es porque han tenido algún tipo de conversación. Creo que ha sentido ella también".

Una Claudia que posteriormente hablaba con Almudena y le confesaba su "decepción" con ella: "Considero que si has notado cualquier cosa con Gerard tendrías que habérmelo dicho". La pareja de Darío le dejaba claro que tan solo se sentía mal porque Gerard era su prototipo -algo que le dijo hace tiempo- pero que en ningún momento ha tenido ningún acercamiento ni nada raro con él: "¿Qué problema tengo yo en decirte a ti eso?". Y es que lo que no se cree Claudia es que Almudena no se haya dado cuenta de que Gerard le gusta, algo que ha sembrado la completa discordia entre las chicas, ocasionando una crisis en ellas sin precedentes.

Claudia se sincera con Almudena

Pero hay veces que las cosas en su contexto se entienden mejor: Claudia se ha sincerado ante sus compañeras y ha confesado que ha reaccionado así con Almudena porque "la cosa que más le ha desestabilizado, tener ansiedad y volverle loca, además de pasarlo mal, fue el momento en el que mi primera relación se f**** a mi mejor amiga". Tras esta confesión, Claudia se ha roto por completo y Almudena le ha prometido no fallarla. Y es que Claudia ha raíz de ese episodio tiene un pequeño trauma.

Además, Claudia y Gerard han tenido una conversación en donde la pareja de Gilbert le ha echado en cara que "no sea sincero con ella", algo que Gerard no ha entendido. "Siento que según qué cosas me podrías haber sido más sincero...", ha subrayado Claudia. Gerard, por su parte, le ha dejado claro que le va a tener para todo lo que quiera tanto dentro de la villa como fuera.