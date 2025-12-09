Patricia Fernández 09 DIC 2025 - 23:32h.

¡Dale al 'play' y disfruta del avance del siguiente programa de 'La isla de las tentaciones 9'!

Almudena llega desconsolada a Villa Playa tras ‘el espejo’ con Darío en 'La isla de las tentaciones 9' y Borja consigue calmarla: “No era yo, no sé qué me ha pasado”

Después de su llegada a la cuarta hoguera con un Enrique muy nervioso, al ser la primera vez que se enfrenta a este complicado momento de 'La isla de las tentaciones 9', los chicos tendrán que enfrentarse a las imágenes de sus parejas en el próximo programa del que ya puedes ver un avance: ¡solo tienes que darle al 'play'!

Juanpi descubrirá que Sandra ya ha tenido sexo con Andrea en 'Villa Playa' y esto le hará estallar y abandonar la hoguera antes de que terminen las imágenes: "Que no quiero ver nada más".

Como tampoco le gustará nada lo que ve en la 'tablet' a Darío, que después de ver a Almudena en 'el espejo' y su tenso momento, no entiende sus acercamientos con Borja: "Deja de chupar ahí. ¿Qué quería en el cristal? ¿por qué vino así? No me va a pisotear nadie, no se va a reír de mí".

Tras ver las primeras imágenes de Andrea en su villa, Enrique no podrá evitar romperse y le surgirán muchas dudas: "Se lo está pensando, sé que no confía nada en mí y ver esto me mata". El que terminará abrazado a Sandra Barneda y encontrando en el ella un apoyo en este complicado momento: "Gracias".

Además, Gilbert alucinará, junto al resto de los chicos, al ver cómo Claudia ha vuelto a caer en la tentación con Aitor: "Otra vez, ¿cómo puede hacerlo dos veces?" Como tampoco saldrá de su asombro al ver el beso de su novia con Helena: "¿Qué hacen? Da un asco increíble". A lo que también reaccionará Rodri: "Son las dos iguales".

Un Rodri que volverá a pagar con la 'tablet' al ver que Helena ha pasado todos los límites con Barranco y ha mantenido relaciones sexuales con él: "Me cago en la p*, tío".