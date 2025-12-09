Ana Carrillo 09 DIC 2025 - 20:40h.

Christofer Guzmán y Gilbert han subido a Instagram un vídeo en el que se toman con humor las deslealtades de sus parejas

Claudia Chacón es la primera participante de 'La isla de las tentaciones 9' que cayó en la tentación con Gerard Arias, lo que provocó que su novio, Gilbert, saliera corriendo hacia Villa Playa para pedirle explicaciones sobre lo ocurrido mientras gritaba su nombre.

Una escena que recuerda mucho a otra vivida en la primera edición del programa, cuando Christofer Guzmán abandonó corriendo la hoguera gritando el nombre de pila completo de su por aquel entonces novia, Fani Carbajo.

Ambos han tirado de sentido del humor para bromear sobre las deslealtades que han sufrido en 'La isla de las tentaciones' compartiendo en Instagram un vídeo en el que Christofer se quita unos cuernos rojos y se los pone a Gilbert, que los recibe en una ceremonia que ha despertado las carcajadas de sus seguidores, que han aplaudido que bromeen sobre algo que en su día les hizo mucho daño: "Esto es cine", "Muy bueno, qué arte", "¡Qué grandes!".

"Historia de España", ha comentado Bea Retamal, ganadora de 'Gran Hermano' y exconcursante de 'Supervivientes'; "Buenísimo", ha escrito David Vaquero, exparticipante de 'La isla de las tentaciones'; mientras que Álvaro Rubio y Darío Linero, compañeros de Gilbert en esta edición, han optado por poner "jajaja" y emojis partiéndose de la risa.