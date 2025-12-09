Ana Carrillo 09 DIC 2025 - 20:59h.

Rodri ha revelado que intenta ver siempre 'La isla de las tentaciones 9' con un exparticipante para recibir su apoyo

Rodri López le ha confesado a sus seguidores de Instagram tras el programa en el que ha protagonizado un cara a cara con Albert Barranco, el tentador favorito de Helena Arauz, que le gusta ver los episodios de 'La isla de las tentaciones 9' acompañado siempre y, si es posible, que su compañía sea la de un mítico exparticipante del formato presentado por Sandra Barneda.

Se trata de David Vaquero, que participó en la sexta edición con Elena Adsuara como pareja y en la séptima con María Aguilar, con la que rompió su relación a comienzos de este año. Rodri ha explicado que el albaceteño vive muy cerca de su casa en Madrid y que intenta irse siempre a su casa para ver los programas: "Es una persona que ha vivido el programa no una, sino dos veces, sabe lo que hay".

"Me da muy buenos consejos, me apoya", ha explicado el de Getafe, que se siente muy agradecido con su nuevo amigo, que se ha convertido en su consejero por haber vivido lo mismo que está viviendo él ahora: "Os podrá caer bien o mal, como yo, pero recordad que ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo, que hay que pensar un poco más las cosas y ver lo que ocurre y cómo actúa realmente cada persona".