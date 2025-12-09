Ana Carrillo 09 DIC 2025 - 19:16h.

Claudia y Andrea han compartido un vídeo juntas en TikTok que ya supera el millón de reproducciones

Claudia Chacón ha admitido en el programa 16 de 'La isla de las tentaciones' que le gusta Gerard Arias y que esa es la razón por la que le molesta tanto que se haya fijado a la nueva compañera, Andrea Canel, y no únicamente porque le guste ser el centro de atención. Pero antes de hacer esa confesión, ha vivido tensos momentos en Villa Playa tanto con su compañera como con el tentador, pues no quería que hablasen.

Unos momentos tensos que comenzaron desde que Andrea puso un pie en la villa y el bombero se mostró interesado por ella. Desde el comienzo, a la novia de Gilbert no le pareció bien que el que había sido su tentador quisiera centrar su atención en la nueva compañera y llegó a confesárselo entre lágrimas, pero no le sirvió de nada porque él le explicó que no le debía lealtad.

Antes de saber que le gustaba de verdad, Andrea frenó a su compañera, diciéndole que la veía más preocupada por Gerard que por Gilbert y que no debía esperar que ella no hablase con un chico que podría convertirse en su mayor tentación. La nueva participante llegó a confesar que se sentía incómoda por la situación generada en la villa.

En redes sociales se han hecho muchos comentarios sobre esta situación a la que dos de sus protagonistas han querido poner un toque de humor al compartir juntas un vídeo en TikTok en el que bromean con que solo les gustan los tentadores cuyo nombre comienza por la G. El vídeo lo ha subido Claudia, que en el copy ha reconocido que estaba "celosa".

El post ya supera el millón de reproducciones y se ha convertido uno de los contenidos más vistos del perfil de la estudiante de Derecho de 23 años.