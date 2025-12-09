Ana Carrillo 09 DIC 2025 - 19:43h.

Marta Peñate considera que tanto Almudena como Darío han traspasado la barrera de la fidelidad con Borja y Cristina, respectivamente

Almudena, ante la emisión de sus imágenes en 'el espejo' en 'La isla de las tentaciones 9': "A veces uno vive..."

Darío Linero ha caído en la tentación al besar a su tentadora favorita, Cristina Cebral, en las hamacas de Villa Montaña, mientras que Almudena Porras ha seguido avanzando con su soltero preferido, Borja Silva, al dormir junto a él por primera vez. Para Marta Peñate, los dos han sido infieles y así lo ha expresado en su cuenta de la red social X, creando un gran debate entre los espectadores de 'La isla de las tentaciones 9'.

"A todo esto, Almudena realmente tampoco estaba enamorada de Darío. Se han puesto los cuernos a la vez. Está claro que él empezó primero, pero los dos cayeron. Eso es así, al final él le ha hecho un favor", ha tuiteado la ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars', expresando así que no solo cree que se han sido desleales mutuamente, sino que considera también que Almudena no está enamorada de Darío pese a que ella lo haya repetido mucho en el programa.

En el antiguo Twitter, muchos espectadores le han dicho que no creen que tenga razón y es que piensan que no se puede comparar sentir atracción por una persona con traspasar la barrera del beso, pero hay algunos fans del programa que le han dado la razón en la parte de que Almudena no estaba enamorada de Darío y han matizado que piensan que estaba enamorada "de la idea que tenía" del malagueño.

Marta Peñate empatiza con Darío

En 'El debate de las tentaciones' de la semana pasada, la colaboradora ya comentó que empatizaba con Darío porque entendía que, después de once años de relación, se hubiera dado cuenta de que necesitaba vivir otras experiencias y que ya no estaba enamorado de su pareja.

No obstante, subrayó que también había empatizado mucho con Almudena y que llegó a llorar en su casa viendo 'La isla de las tentaciones 9' porque ella también tuvo una relación muy larga y es que estuvo once años con Lester Duque hasta que su noviazgo saltó por los aires en la segunda edición de este programa, en la que ella decidió dejarse llevar y cayó en la tentación con Dani García.