Barranco y Rodri han protagonizado un tenso enfrentamiento durante el 'cara a cara con la tentación' que han mantenido en la entrega de 'La isla de las tentaciones 9' que Telecinco ha emitido este lunes. Ya desde un principio, Rodri ha mostrado sus ganas de ver al tentador para entender la actitud que está teniendo Helena en su villa, "olvidándole" y comportándose de esa manera. En resumen, para saber si le echa de menos y si tiene de verdad miedo a perderle.

Barranco, el soltero favorito de Helena, ha aparecido en este primer 'cara a cara con la tentación' de esta edición con actitud desafiante: "Qué tal Rodriguito, ¿cómo estás?". Pero Rodri no se ha acobardado: "Diez años recorriéndote todos los programas de televisión, buscando el amor y todavía no lo has encontrado", le ha dicho Rodri, avanzándole que esta vez "tampoco va a ser la suya", aludiendo a que no se va a ir con su pareja de la mano de esta aventura.

La tensión ha aumentado cada vez más, con ambos reprochándose cosas mutuamente y con un Rodri contundente con los años que lleva Barranco exponiéndose: "Eres el abuelo de la televisión", le ha dicho Rodri, tachando lo que tiene con su pareja en 'Villa Playa' de un "calentón". "No hay más ciego que el que no quiere ver", ha comentado Barranco. Mientras tanto, Sandra Barneda, espectadora de lujo de este cara a cara el cual seguramente Helena no se querría perder bajo ningún concepto.

Los descalificativos han opacado el cara a cara, llamándose "monigote", "pera", "kiwi" y todo tipo de improperios entre sí. Y es que si algo hemos podido ver es a Rodri muy molesto con Barranco, seguramente al ver que el influencer es un tentador que, para Helena, ha supuesto una debilidad en su villa.

Las respuestas de Barranco sobre Helena cabrean mucho a Rodri

Sandra Barneda ha parado el tenso momento y Rodri ha comenzado con una batería de preguntas al tentador no sin antes pedirle sinceridad. La primera pregunta del madrileño a Barranco ha sido la siguiente: "¿Helena te ha dicho en algún momento que quiere salir de aquí contigo?". Barranco ha afirmado y Rodri ha confesado que no se lo cree, desatando un nuevo momento de tensión entre ellos.

"¿Realmente a ti te gusta Helena?", ha sido la siguiente pregunta, ante lo que Barranco ha señalado que "sí", argumentando que es "una niña top", tanto físicamente como por dentro. Y de nuevo, ambos han protagonizado un acalorado choque, reprochándose cosas y entrando en un 'y tú más' continuo. "Helena se ha dado cuenta de que la persona que tiene a su lado es un cero a la izquierda", ha dicho Barranco, contundente.

Posteriormente, Rodri le ha preguntado si Helena se ha olvidado de él y Barranco ha comentado que eso es muy difícil porque es su pareja, pero que a él le ha dicho muchas veces que fuera le quiere conocer. "Pues se va a ir de aquí conmigo Barranquito", ha dicho Rodri, muy seguro en sus palabras... o quizás, no tanto, puesto que su mirada decía otra cosa.

La respuesta de Rodri ante la pregunta de Sandra Barneda

Finalmente, Barranco se ha ido del lugar donde ha tenido el acalorado enfrentamiento con Rodri, después de que Sandra Barneda le recordase que su veto continúa y que todavía no puede regresar a la villa. Ya en la intimidad, la presentadora de 'La isla de las tentaciones 9' le ha preguntado a Rodri algo de manera sincera y directa: "¿Pondrías la mano en el fuego por tu relación con Helena?".

