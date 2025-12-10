Gran Hermano 10 DIC 2025 - 16:00h.

Rocío Gallardo ha hablado con Cristian sobre Aroa y ha aclarado si podría ser su amiga

Rocío Gallardo se ha sincerado con Cristian sobre lo que piensa de una de las concursantes más polémicas de ‘Gran Hermano 20’, Aroa. Pese a que hace unos días tuvo una crisis con el feriante, la de Jerez de la Frontera se ha abierto con su amigo y le ha contado lo que piensa realmente de la malagueña.

La amiga íntima de Desirée ha declarado que Aroa le parece “muy buena” niña: “Me río con ella, pero es una persona de discutir, de porfiar. Siempre está en modo defensa y a mí eso no me da paz”, apuntaba la andaluza, antes de sincerarse por completo y aclarar si sería capaz de ser su amiga fuera del programa.

Rocío Gallardo se sincera sobre su relación con Aroa

En su conversación con Cristian, la concursante de ‘Gran Hermano 20’ ha dicho una frase clave: “Yo le he dado la oportunidad de conocerla, pero yo sé que fuera no tendría una amistad con ella porque no es el tipo de persona con el que me suelo relacionar”, afirmaba.

Una frase que continuaba diciendo: “Sé que a lo mejor hago un comentario y voy a terminar discutiendo con ella y yo no voy a pelear con nadie”, declaraba. Si quieres ver el momento de la confesión, no dudes en dar play al vídeo que encabeza esta noticia.