Gran Hermano 09 DIC 2025 - 10:45h.

Cristian y Rocío mantuvieron una intensa conversación en la casa de 'Gran Hermano 20'

El blog de 'El gato encerrado': Vivir o no vivir el concurso plenamente, esa es la cuestión

Compartir







Cristian y Rocío han tenido LA CONVERSACIÓN en la casa de ‘Gran Hermano 20’, donde han valorado cada uno el nivel de implicación que tienen en la amistad que existe entre ellos. Una conversación en la que no han faltado las lágrimas y algún que otro reproche por parte de la mejor amiga de Desirée.

Todo ha empezado cuando la andaluza ha asegurado que ella era más cariñosa que él y que apenas recibía detalles por su parte: “Entiendo que ella tiene una amistad tóxica con Desi, pero yo no soy así (..) En el oasis estábamos 24 horas juntos, pero aquí me tengo que repartir”, decía él en una charla con Joon.

Cristian y Rocío hablan de su amistad

Pocas horas después de esas palabras, Rocío y Cristian se han sentado juntos a hablar y, en plena madrugada, se han sincerado como nunca. Ella le ha dicho que sentía que lo había puesto en un pedestal y que él no la tenía en tanta consideración: “A lo mejor te tengo en un pedestal que no te has ganado”, decía ella.

Un reproche al que le han seguido otros tantos. La de Jerez de la Frontera le ha explicado a Cristian que siente que no tiene confianza en ella y que siempre elige desahogarse con otros antes que con ella: “Le has confiado más cosas a Patri que a mí”, afirmaba, mientras se quitaba las lágrimas de los ojos.

La conversación, que tuvo lugar alrededor de las 4:00 de la madrugada, fue de lo más tensa y en ella, tanto Cristian como Rocío, sentaron las bases de su amistad: “Si me nace contarte las cosas, te las voy a contar, pero si no me nace, no te lo voy a decir”, respondía el joven, tras las palabras de su amiga.

Si quieres ver cómo fue la charla entre ambos, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia.