Las concusantes de 'Gran Hermano 20' han protagonizado un nuevo enfrentamiento en la casa de Tres Cantos

Rocío cuestiona su amistad con Cristian entre lágrimas: "Le has confiado más cosas a Patri que a mí"

La noche de este lunes, la tensión estalló por los aires en la casa de 'Gran Hermano 20'. Aroa y Patricia protagonizaron un encontronazo en el que han demostrado una vez más que son absolutamente incompatibles.

Todo comenzaba con el enfado de Patricia al ver cómo Aquilino se reía de su apellido. Momentos más tardes, ambos mantenían una conversación e intentaban arreglar sus diferencias. Y precisamente mientras charlaban, Aroa también se reía y Patricia volvía a expresar su mosqueo.

Era entonces cuando ambas comenzaban una guerra en la que no conseguían entenderse. Aroa le explicaba que su reacción era desmesurada, y ella le recordaba que el tema de las burlas por cmo suena su apellido es algo que no ha llevado bien a lo largo de su vida. "Yo me río de ti si quiero en tu cara, la risa no me la vas a controlar tú. No me puedo aguantar la risa", le decía Aroa.

"Raúl se ríe en tu cara 20.000 veces y nunca eres capaz de decirle nada... En cambio, Aquilino no puede hacer nada. Tienes la vara de medir como el culo", continuaba en defensa de su compañero.

Patricia, a Aroa: "Tú rechazas tu apellido"

Y, en plena discusión, Patricia le recordaba a Aroa que ella tampoco llevaba muy bien el tema de su apellido: "Es una falta de respeto y de educación reírse del apellido de quien sea. A ti no te gusta el tuyo, y has rechazado tu apellido, palabras textuales de tu boca".

Estas palabras hacían estallar a Aroa: "Se te ve el plumero. La palabra 'rechazo' jamás ha salido de mi boca. Eres muy mezquina", le decía mientras Edurne y Jonay también participaban en la conversación.

