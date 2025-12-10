Rocío y Desirée protagonizan un momentazo al pedirse matrimonio en 'Gran Hermano 20': ''Quiero que seas mi marida''
Las dos amigas han protagonizado un emotivo y divertido momentazo en la casa de 'Gran Hermano 20'
Los habitantes de la casa de 'Gran Hermano 20' se lo han pasado en grande durante una de sus fiestas, pero sin duda esta ha sido especial. Los concursantes le han dedicado unas bonitas palabras a Rocío que le han hecho emocionarse muchísimo. Desirée ha aprovechado el momento y las dos amigas han protagonizado un momentazo al pedirse matrimonio, entre risas.
''Te lo mereces, lo voy a leer. Quiero decirte que prometo cuidarte todas tus resacas hasta que llegue la comida basura. Respetar todas tus decisiones por muy locas que parezcan, proteger nuestra relación, cuidarlas y regarla todos los días de nuestra vida. Acompañarte a cualquier parte del mundo, aunque sea por un simple antojo de cualquier tipo'', le dice Desirée a Rocío, que se emociona.
Acto seguido, su amiga se arrodilla: ''Y que quiero pedirte que seas mi marida de verdad, espérate que me voy a poner de rodillas y todo, espérate. Quiero pedirte que si te quieres casar conmigo en plan amistad, pero que seguimos solteras, ¿vale?'', entre risas, Rocío acepta la petición de su amiga y se ponen el anillo de la amistad que quieren que dure para siempre.
El resto de sus compañeros también han querido formar parte del momento y le han dedicado unas bonitas palabras a Rocío. "Gracias por alegrarte por mis triunfos mucho más que yo ", le dice Jonay. "Gracias por darme comida", le dice Joon.
'Gran Hermano 20', 24 horas en directo
