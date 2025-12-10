Giovanna González, Adriana Dorronsoro, Cristina Tárrega y Omar Suárez dan sus diferentes opiniones sobre si dos personas que llevan mucho tiempo juntas pueden estar aún enamoradas

La aventura en 'La isla de las tentaciones' continúa su travesía hacia su último capítulo que estará pintado por una hoguera final en la que la incertidumbre hará de atmósfera ante unas parejas que han visto imágenes muy duras de sus parejas. La famosa tablet ha sido golpeada, lanzada e incluso arrojada al mar tras mostrar las infidelidades y aún le quedan varios episodios en los que seguirá siendo la protagonista. La salida de Álvaro - con el que hemos podido hablar en exclusiva desde esta web - y Mayeli, dio paso a la entrada de Enrique y Andrea, que se enfrentarán a su primera hoguera juntos.

Una hoguera en la que Almudena descubrirá el beso de Darío con Cristina después de haberse encontrado frente al espejo. El reencuentro estuvo cargado de reproches, lágrimas, insultos y acabó con los dos protagonistas encarados. Después de 11 años de relación, los dos jóvenes se han enfrentado a su mayor prueba de fuego y parece que el andaluz se ha dado cuenta de que no estaba enamorado de su novia, por su parte, Almudena llegó llorando a su villa confesando no haber reconocido a su novio y "haber sentido poco" hacia él.

¿Cómo cambia el amor con el paso de los años?

Los colaboradores de 'Vamos a ver', Cristina Tárrega, Adriana Dorronsoro, Omar Suárez y Giovanna González han analizado lo que pueden estar sintiendo Almudena y Darío en 'La isla de las tentaciones' tras más de una década juntos y cómo el amor evoluciona con el paso de los años. "Yo creo que lo de Darío y Almudena es un amor un poco más maduro que los que llevan un año, y yo creo que se van estrechando vínculos", opina Cristina Tárrega.

Para Adriana Dorronsoro una de las cosas más importantes en una relación prolongada en el tiempo es que sigas viendo a tu pareja "como tu compañero de vida": "Una persona con la que te sigas riendo, que te siga aportando, que te sume. Si tú en tu relación tienes todavía ese momento de compartir, de reírte y de que uno le sume al otro es genial". Además de eso, Omar Suárez cree que la pasión siempre tiene que estar presente en una relación y, para eso, "hay que mantenerla".

¿Es posible seguir enamorado después de 11 años?

El amor pasa por diferentes fases y, algunos expertos, dicen que a partir de los seis meses se pasa a otra fase porque esa idealización que se tiene de la otra persona empieza a dar paso al realismo. La entrada a la isla de Darío y Almudena ha podido demostrarles que, después de 11 años, puede que su amor se haya deteriorado con el paso del tiempo. "Yo sí que creo que es posible hay amores que vemos, de nuestros padres, que sí que aguantan. Lo que pasa que hoy en día estamos muy mal acostumbrados y no tiramos tanto de avivar esa llama", dice optimista Giovanna González. Una opinión que ha sido también compartida por Cristina Tárrega que lleva 26 años con su pareja.