Una de las grandes protagonistas de 'La isla de las tentaciones 9' es Claudia Chacón que fue la primera en caer en la tentación con Gerard y dar rienda suelta a su pasión en el jacuzzi de 'Villa Playa'. Los chicos de 'Villa Montaña', tras ver las imágenes de sexo, decidieron que Gilbert y su novia debían tener una conversación y convocaron una hoguera de confrontación. Tras resolver sus dudas y una charla bastante intensa, la pareja decidió continuar con su experiencia.

Claudia llegó a decir que había visto a un Gilbert diferente, con sentimientos y al que le importaban las cosas. Gerard, tras pasar una fiesta sin ella, se dio cuenta de que le gustaba Almudena y esto ha desencadenado celos en Claudia que se han visto agravados con la entrada de Andrea, la chica que ha sustituido a Mayeli.

Gerard quiere conocer a Andrea y Claudia parece que se ha decantado por otro soltero de su villa, Aitor. ¿Llegará a tener sentimientos por él?

¿Protagonizarán Claudia y Aitor una nueva escena de cama?

La que aún es pareja de Gilbert y Aitor ya han saludado a la tentación y un terreno que a Claudia le resulta muy familiar, el jacuzzi donde mantuvo relaciones sexuales con Gerard. Las colaboradoras de 'Vamos a ver', Adriana Dorronsoro y Giovanna González creen que entre los dos protagonistas de este artículo puede pasar de todo: "Va a acabar teniendo relaciones íntimas con Aitor, ya se le ve que va a saco con él", dice Adriana que también ha opinado que este cambio en Claudia "no le ha gustado mucho". La copresentadora cree que Claudia está actuando de esta manera porque "Gerard no le está haciendo caso" y cree que repetiría con su soltero favorito si este le diese esa opción.

'La isla de las tentaciones 9' puede convertirse en la edición en la que más normas se han saltado los participantes. El reencuentro protagonizado por Almudena y Darío, que tenían tres minutos para - a través de gestos - decirse todo lo que pensaba estuvo exento del cumplimiento de esta norma. La pareja se chilló, insultó e incluso Almudena cogió un coco en varias ocasiones para tirárselo al andaluz. Además, se encararon, saltándose así todas las normas posibles. "Tenía toda la razón Almudena y me encantó cómo le dijo lo del cojín, me dio mucha penita, pero le viene bien para abrir los ojos", señala Adriana Dorronsoro.

Las colaboradoras del programa empatizaron con Almudena y no entienden los reproches de Darío, pero creen que ambos deben ser sancionados por su comportamiento: "No se pueden permitir esos comportamientos, porque sino va a llegar un límite en el que hagan lo que les de la gana".

Dale al play para ver las declaraciones al completo de todos los colaboradores.

