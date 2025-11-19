Un cinturón de castidad o imponer un toque de queda. Adriana Dorronsoro, Cristina Tárrega y Pepe del Real se inventan nuevas normas para el reality

Las nuevas parejas de 'La isla de las tentaciones' marcaron sus límites en sus primeras horas instalados en 'Villa Playa' y 'Villa Montaña' activando así la luz de la tentación. En esta nueva edición ha habido varios acontecimientos históricos que han marcado un punto de inflexión en el programa. El primero de ellos fue que las parejas pudiesen ver, por primera vez, quién era el o la protagonista, con nombres y apellidos, del la primera alarma que sonaba en cada villa. Y el segundo acontecimiento ocurrió cuando los concursantes se saltaron las normas y se abrazaron con sus respectivas novias, lo que trajo un inesperado desenlace: la hoguera de las consecuencias cuyo final fue el abandono con final feliz de Lorenzo y Nieves.

Las normas del reality están para cumplirlas, pero ¿cuáles de ellas quitarían o pondrían los colaboradores de 'Vamos a ver'?

Las normas nuevas que habría en 'La isla de las tentaciones' según los colaboradores

Adriana Dorronsoro, Pepe del Real y Cristina Tárrega se las han ingeniado para poner unas normas bastante estrictas que les gustaría implementar en el reality que dirige Sandra Barneda. El jacuzzi de 'Villa Playa' y 'Villa Montaña' está dando mucho juego a los tentadores y emparejados de la isla, el calor, las burbujas y el agua con una temperatura de lo más agradable está haciendo que se produzcan varios acercamientos y hasta la primera infidelidad protagonizada por Gerard y Claudia, por este motivo la presentadora Adriana Dorronsoro le gustaría que hubiera un toque de queda para usarlo: "Yo quitaría el jacuzzi. El jacuzzi prohibido a partir de las 10 de la noche, porque luego ahí siempre pasa todo. Esas burbujillas yo creo que le meten algo para que después les active a todos", dice riéndose.

Cristina Tárrega ha decidido ser más drástica queriendo viajar en la máquina del tiempo para querer que en la isla se imponga un cinturón de castidad como nueva norma. La colaboradora nos ha dado la explicación - que puedes ver en el vídeo que encabeza la noticia - sobre cómo se las tendrían que apañar los concursantes para lidiar con este objeto de aluminio o hierro.

Durante estas nueve ediciones han pasado varios tentadores italianos que han logrado ganarse el corazón de las novias haciendo que cayesen en la tentación. Primero fue Manu Napoli que hizo que Naomi le dejase entrar en su habitación protagonizando una de las escenas más tórridas de la edición. También participó hasta en dos ocasiones Simone, que fue la gran tentación de Sthefany con la que terminó bajo las sábanas, y ahora le toca el turno a Andrea que ha logrado que Sandra caiga rendida a sus pies y le sea infiel a Juanpi. ¿Qué tienen los italianos que tanto gustan? "Los italianos son unos grandes conquistadores", señala Tárrega, mientras que Dorronsoro prefiere "advertirnos" del peligro que tienen.