La diferencia entre una infidelidad física y una emocional vuelve a dividir a colaboradores

En exclusiva para esta web, tres perfiles con experiencias muy distintas reflexionan sobre qué duele más hoy tras una infidelidad: "Un beso no es nada", ¡dale play!

Compartir







Entrar en 'La isla de las tentaciones' no es simplemente someter una relación a una prueba televisiva: es exponerla a dinámicas que muchos no han tenido fuera del programa. Límite, comunicación, celos, expectativas… y algo que marca todas las ediciones: la diferencia entre el deseo físico y el vínculo emocional.

Por ellos, nos colamos en 'El debate de las tentaciones' de esta semana para preguntar en exclusiva a los colaboradores qué consideran más compleja de gestionar en una relación tras una infidelidad: una traición física o una conexión emocional con otra persona.

Buscamos entender cómo interpretan ellos algo que ya se ha convertido en tema recurrente dentro y fuera del programa. Las reflexiones vinieron de perfiles distintos: una psicóloga, que observa el fenómeno desde la teoría y la experiencia clínica; una exparticipante, que conoce el formato desde dentro; y un colaborador con años viendo cómo evolucionan estas dinámicas en televisión: Arantxa Coca, Claudia Martínez y Suso Álvarez.

La cuestión de si duele más una infidelidad física o una emocional no es nueva, pero reaparece cada vez que el programa avanza y las dinámicas entre tentadores y parejas empiezan a diferenciarse entre impulsos y vínculos. Hay quien sigue considerando la infidelidad física como el punto de no retorno, sobre todo porque deja poco margen a la interpretación. Otros creen que la emocional genera más riesgo porque implica elección y no impulso. Y también aparece otra idea: para algunas parejas, ya no existe una única definición válida de fidelidad, sino acuerdos personalizados. ¿Qué se perdona antes: un cuerpo o un sentimiento? ¡Dale play y únete al debate!

¿Te tienta más el aspecto físico o la conexión? Las influencers responden

¿Qué pesa más cuando hablamos de tentación: una cara bonita o una conexión que te remueve hasta el estómago? Violeta Mangriñán, Mery Turiel y otras creadoras de contenido con millones de seguidores han respondido sin rodeos: ¿Qué las seduciría más si estuvieran en una situación límite frente al típico tentador irresistible? ¿Quién aguantaría más si fueran con sus parejas? ¡Dale play!

¿Qué norma incluirían o cambiarían de 'La isla de las tentaciones' los colaboradores?

En exclusiva para esta web, los colaboradores dan nuevas ideas con las que hacer más atractiva o más difícil la experiencia de los concursantes en 'Villa Playa' y 'Villa Montaña'. Los expertos se las han ingeniado para poner unas normas bastante estrictas que les gustaría implementar en el reality. ¡Dale play!