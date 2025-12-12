El tercer expulsado de 'Gran Hermano 20' rompe su silencio sobre su hermano y desvela cómo el conflicto familiar le pasó factura dentro de la casa, ¡dale play!

Mamadou, José Manuel y Paula dejan claro por qué consideran a Jonay “un falso” en 'Gran Hermano 20': "Es sucio"

Compartir







Diego Blázquez se convirtió en el tercer expulsado de 'Gran Hermano 20' y, tras abandonar la casa de Tres Cantos, ha hablado en exclusiva para esta web reflexionando sobre su concurso y el conflicto familiar que ha marcado su paso por el reality desde el primer día.

Nada más entrar en la casa, salió a la luz su complicada relación con su hermano Marcos, quien inicialmente iba a participar como concursante pero renunció al enterarse de que Diego formaba parte del casting. Un enfrentamiento entre hermanos que convirtió la gala de estreno en uno de los momentos más comentados de la edición.

¿Ha hablado Diego con su hermano tras salir de la casa?

Durante el debate, Ion Aramendi fue directo al preguntarle si, una vez expulsado, había hablado con Marcos. La respuesta de Diego fue clara: “No”. Aun así, dejó claro que su prioridad ahora mismo es otra: “Mi madre está bien, que es lo importante”, explicó. “Si mi hermano no hubiera aparecido, mi concurso habría sido distinto”. En declaraciones exclusivas para esta web, Diego ha explicado hasta qué punto la presencia de su hermano en plató condicionó su experiencia en el reality. El concursante reconoce que todo cambió cuando supo que Marcos estaba presente en las galas: “En cuanto vi que estaba en plató, mi cabeza se colapsó y dije ‘no’”. Su mayor preocupación, según relata, fue el impacto emocional que la situación podía estar teniendo en su familia.

Un conflicto familiar que sigue abierto

Dentro de la casa, Diego fue desvelando detalles inéditos del distanciamiento con su hermano: desde la eliminación de su línea de teléfono sin previo aviso hasta una fuerte discusión que acabó con una frase demoledora: “En diciembre os vais los dos de aquí”, refiriéndose a él y a su madre. El concursante también explicó que su hermana, su defensora en plató, tampoco mantiene relación con Marcos, lo que evidencia la profundidad del conflicto. Por ahora, Diego no ve una solución cercana: “Ahora mismo creo que no tiene solución”, aseguró. Dale play y no te pierdas sus palabras, en exclusiva.

Paula aclara su relación con Aquilino y su expulsión de 'Gran Hermano 20': "Hay cosas que no podemos controlar"

Paula Paya aclara en exclusiva cómo es realmente su relación con Aquilino y desvela los motivos por los que cree que sus compañeros decidieron expulsarla de ‘Gran Hermano 20’, ¡dale play!