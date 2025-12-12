Paula Paya aclara en exclusiva cómo es realmente su relación con Aquilino y desvela los motivos por los que cree que sus compañeros decidieron expulsarla de ‘Gran Hermano 20’

Jorge Juan, defensor de Paula, aclara todo lo que está ocurriendo con Aquilino en 'Gran Hermano 20': "No hay más"

Compartir







La expulsión de Paula Paya de ‘Gran Hermano 20’ fue una de las más intensas de la edición. No solo por el inesperado mecanismo que dejaba en manos de sus compañeros la decisión final, sino por todo lo que rodea a la concursante: su estrecha relación con Aquilino, los sentimientos que esto despertó fuera y el emocionante final de etapa que culminó con una confesión inesperada… ¡Paula y José María se han comprometido!

Tras abandonar la casa, Paula ha compartido con esta web sus primeras impresiones, sus emociones y la verdad de su amistad con Aquilino, además de explicar por qué cree que el grupo decidió expulsarla.

Durante su estancia en la casa, Paula y Aquilino formaron una amistad muy especial que no pasó desapercibida ni para la audiencia ni para José María, pareja de la concursante. En la gala del domingo, Paula reconoció que su chico lo ha vivido con angustia: “Ha estado mal por el tema de Aquilino. Al no poder hablar conmigo ni gestionar lo que estaba viendo desde fuera, lo pasó mal. Era una situación que se le iba de las manos”, confesó.

Sin embargo, la relación no solo ha sobrevivido al encierro, sino que ha salido reforzada: “Para mí José María es el amor de mi vida. Nuestra situación es incluso mejor que antes de entrar. Nos hemos comprometido y queremos prepararnos para el matrimonio.”

La exconcursante admite que podría haber manejado mejor ciertos gestos dentro de la casa: “Soy muy cariñosa, doy abrazos a mis amigos, soy así. Pero debería haber puesto distancia en algunas cosas para que él no sufriera.”

Paula habla de su amistad con Aquilino —y José María quiere conocerlo

En declaraciones exclusivas a esta web, Paula aclara definitivamente el vínculo que la une al alicantino: “Le quiero un montonazo y fue un apoyo fundamental en la casa.” La concursante se muestra agradecida por esa conexión tan intensa que surgió en el encierro: “Ahí dentro se crean vínculos súper importantes y él fue clave para mí.”

Y sorprendentemente, José María no solo lo acepta, sino que quiere formar parte: “José María incluso lo quiere conocer porque sabe que me apoyó.”

La expulsión más inesperada, decidida por sus propios compañeros: “Me han visto rival”

Paula fue la elegida por sus compañeros para abandonar la casa, en una nominación cara a la audiencia y visible para todos. Desirée fue quien terminó decantando la balanza con la frase final: “Lamento comunicarte que tus propios compañeros te han expulsado.” La exconcursante, lejos de mostrarse dolida, analiza con claridad el motivo: “Creo que me han visto rival. Sinceramente.” También señala que algunos movimientos en la casa estuvieron marcados por la estrategia. Dale play y no te pierdas sus palabras, en exclusiva.

Mamadou, José Manuel y Paula dejan claro por qué consideran a Jonay “un falso” en 'Gran Hermano 20': "Es sucio"

La expulsión de Paula Paya no ha puesto fin a las tensiones que arrastra la casa de ‘Gran Hermano 20’. Desde el plató, la exconcursante no se contuvo y volvió a lanzar un dardo directo a Jonay, al que señaló como “falso”, coincidiendo con la opinión de otros compañeros ya expulsados como José Manuel y Mamadou. En exclusiva para esta web, los tres protagonistas explican por qué mantienen esa acusación y qué comportamientos concretos de Jonay les hicieron desconfiar dentro del concurso. Dale play.