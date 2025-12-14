Laura Ceballo 14 DIC 2025 - 08:00h.

Tras el rechazo de Noelia, el novio de Claudia ha decidido tentarse con la que fue su pareja hace años

La identidad del protagonista de 'La isla de las tentaciones 9' que verá a su novia en directo durante diez minutos

Compartir







'El debate de las tentaciones' nos ha dejado imágenes inéditas de Gilbert y Claudia en sus respectivas villas. La pareja continúa viviendo la experiencia al máximo después de su hoguera de confrontación. Y es que, después de reencontrarse cara a cara, ambos han caído nuevamente en la tentación.

Gilbert se ha besado nuevamente con Noelia, incluso llegando a intimar un poco más con ella, y Claudia lo ha hecho con otro soltero diferente. Tras su aventura con Gerard, ahora está viviendo una nueva con Aitor.

Lo que no esperaba Gilbert es que, después de dar un paso más con Noelia, ésta iba a rechazarle poniendo punto y final a sus momentos con él. Eso sí, el novio de Claudia no ha encontrado mayor problema en esta decisión y ha decidido comenzar a tentarse con Mari, quien fue su novia hace años.

Gilbert: "Un poco de chispa sí que queda"

En 'El debate de las tentaciones' hemos podido descubrir imágenes inéditas de lo que está ocurriendo entre ellos en Villa Montaña. Juegos de lo más sensuales, continuos acercamientos y una conversación en las hamacas que lo cambia todo: "No estoy incómodo, yo tengo cero problemas contigo. Si a Claudia le molesta, la respeto, pero si ella no me respeta... Contigo no hay absolutamente ningún problema", ha reconocido Gilbert.

"Si que es verdad que hace mucho tiempo que Mari y yo estuvimos juntos, pero a lo mejor un poquito de chispa sí que queda entre nosotros. A Claudia no le va a sentar bien, pero ella no me ha respetado desde un primer momento. Ahora que se ha acercado Mari a mí, la verdad es que estoy sintiendo un poco lo que sentía antes, mucha atracción entre nosotros", ha confesado al equipo del programa.

La situación de Claudia en Villa Playa

Por su parte, Claudia continúa con su plan en Villa Playa y también hemos podido verlo en imágenes inéditas. Tras su aventura con Gerard, éste también decidió parar. Y, ante este rechazo, la novia de Gilbert ideó un plan para darle celos: tentarse y besarse con Aitor. Y es que estas nuevas imágenes exclusivas de 'El debate de las tentaciones', muestran a Claudia presa de celos por los acercamientos de Gerard con Andrea.

Una actitud que queda a la vista de todos los habitantes de la villa, a quienes intenta convencer de que Gerard realmente no se siente atraído por Andrea. Además, Claudia habla con las demás chicas de la edición sobre la llegada de la su nueva compañera, diciendo palabras que han sido criticadas en plató, por ejemplo, por Alejandra Rubio: "He defendido a Claudia todo este tiempo, pero yo a Claudia no la quiero como amiga ni para atrás".