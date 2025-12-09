Patricia Fernández 09 DIC 2025 - 00:01h.

Gilbert reacciona cuando Noelia le confiesa que no quiere tentarle más: "Me parece raro que sea ahora"

El miedo de Claudia en 'La isla de las tentaciones 9' al percatarse de algo sobre Gilbert en las imágenes para Almudena: “Me está entrando una cosa aquí"

Compartir







Gilbert decidía seguir dejándose llevar con Noelia después de su 'hoguera de confrontación' con Claudia, con la que ha llegado a dar un paso más bajo las sábanas, pero ahora las cosas han cambiado y la soltera ha decidido frenar.

Gilbert y Noelia dan un paso más bajo las sábanas

Tras ver a su pareja, Gilbert quería ver cómo se sentía en la villa para ver si seguía o no avanzando con su tentación y, según pasaba el tiempo, se daba cuenta que quería pensar en él y hacer lo que le apetecía, seguir avanzando con Noelia, con la que ha dado un paso más bajo las sábanas, con "jueguecitos", como él mismo definía, aunque no llegaban a más: "No queremos ir a piñón".

Lo que no podía esperarse él es que esto para Noelia iba a ser un antes y un después. La soltera confesaba a Darío y Enrique que estaba rayada, a los que confesaba que no termina de conectar con Gilbert: "Se me nota, anoche hubo calentón y no me gustó, yo aquí he venido a dejarme llevar".

Al escucharla, Enrique confesaba que ella "es su mayor tentación" y la soltera revelaba que para ella también: "Eres mi prototipo, pero si es verdad que soy una persona que no me gusta hacer daño ni que me lo hagan".

La soltera le confiesa que su conexión con él "no va más allá"

Tras esto, Noelia le pedía tener una conversación a Gilbert, al que le explicaba cómo se siente: "Estoy muy rayada, he notado que esa conexión no va más allá y no quiero engañarte ni engañarme".

Gilbert reaccionaba: "Me parece raro que sea ahora". Y ella se sinceraba más sobre esto: "Cuando entró Enrique me llamó mucho la atención y a raíz de esto me rayé, quería hablar contigo".

"Haz lo que sientas, ¿qué te voy a decir? Pero yo pensaba que íbamos bien", decía Gilbert, aunque prefería que fuera clara con él: "He estado muy a gusto contigo y no te voy a prohibir nada, siempre te voy a decir que hagas lo que sientas".

Noelia quería dejarle claro que quiere seguir siendo su mayor apoyo en la villa y cuando salgan: "Eres un máquina y has sido un apoyo aquí". Y ambos zanjaban esta conversación con un abrazo mientras el resto de la casa comentaba lo que estaba pasando entre ellos.