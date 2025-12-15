Pedro Jiménez 15 DIC 2025 - 00:33h.

Joon se distanció de Cristian días antes de salir expulsado y desde entonces su relación se enfrió: ¿se habrán reconciliado durante la gran semifinal?

Joon y Cristian han sido uña y carne durante toda la edición de 'Gran Hermano 20'. Pero el pasado jueves pasó algo extraño antes de que Joon fuera expulsado de la casa de Tres Cantos. Este empezó a ser un tanto frío con el feriante, llegando en algunas situaciones a casi ni hablarle. Y es que en un momento dado, Cristian bromeaba con el coreano y tras preguntarle si quería ser su amigo o no, Joon respondía de la siguiente manera: "Ah, ¿soy tu amigo?".

El feriante se quedaría dubitativo tras un tenso momento con su gran amigo. Ante Jorge Javier, Cristian negaba estar mal por un posible distanciamiento con Joon, asegurando que le conoce de sobra y señalando que 'Gran Hermano' para él es un juego y que los amigos de verdad están fuera. Además, un nuevo malentendido estre ellos hacían saltar de nuevo las alarmas sobre esta relación que ha sido inseparable desde que 'Uno de GH20' les juntó por primera vez.

Cristian se ha desahogado con sus compañeros estos días sobre qué le ha podido pasar a Joon con él para que haya mostrado esa actitud en los últimos días, sobre todo a raíz de su expulsión: "Ya hablaré con él", señalaría Cristian.

Pues bien, ese día ya ha llegado y ambos han podido hablar todo durante la semifinal de 'Gran Hermano 20'. Joon es el jefe de campaña de Cristian, por lo que sí o sí se verían las caras este domingo y antes de entrar al salón, los dos se han visto en el confe para arreglar todos esos malentendidos que habían tenido días atrás.

Joon y Cristian, cara a cara en el confesionario de 'Gran Hermano 20'

Al verse las caras, Cristian y Joon se han dado un emotivo abrazo y el exconcursante coreano ha bromeado hincando rodilla y 'pidiéndole matrimonio' a su amigo: "Para que lo vea toda España". "¡Por supuesto que sí!", ha dicho el feriante. Tras un divertido momento de ambos, Cristian le ha preguntado que por qué se fue así y han pasado a aclarar todo: "Yo me he picado contigo porque yo doy tres oportunidades a las personas".

Un Joon que le ha mencionado esas tres oportunidades que le ha dado y un Cristian que ha zanjado el tema aseverando que es su amigo y que le va a dar "500 oportunidades" si hace falta. Y es que si de algo no nos cabe duda es de que los dos son inseparables. ¡Y así nos lo han demostrado tras este momento!

Además, Joon ha desvelado la estrategía que seguirán como jefe de campaña del finalista.