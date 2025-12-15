Pedro Jiménez 15 DIC 2025 - 01:05h.

La finalista ha sacado de dudas a todos a pocos días de la final de 'Gran Hermano 20': esto ha dicho

A pocos días de la final de 'Gran Hermano 20', sin duda una noticia ha causado gran revuelo entre los seguidores del reality de convivencia más famoso de la televisión. Y es que por si ya no habían tenido algún que otro acercamiento dentro de la casa, Desirée volvía a abrir el melón de su 'algo más' con Cristian planteando la posiblidad de un 'edredoning'.

Durante la semifinal de este domingo, Desirée ha respondido en las preguntas de los colaboradores a los concursantes a si realmente le ha gustado Cristian -o le gusta- sacando así de dudas a todos y todas, y su respuesta no ha dejado indiferente a nadie.

Todo ha comenzado con la pregunta de Maica a Rocío, que tras darle la enhorabuena por llegar a la final, le ha pedido que no le mienta y le ha dicho las siguientes palabras: "Tu amistad con Desirée ha estado muy visible en la casa, como hemos visto. ¿Alguna vez te has separado de Cristian sentimentalmente para no hacer daño a Desirée?".

Rocío ha indicado que su separación de Cristian se debe a que "ha pasado de ella un poquito" y Maica ha incidido en si ha sido porque a su gran amiga "le ha empezado a gustar". Tras esto, Rocío ha señalado que a ella (a Desirée) nunca le ha gustado Cristian y en ese momento, Desirée ha señalado que "un poco sí le ha gustado", una respuesta que ha generado todo tipo de reacciones en plató y en Cristian, que ha esbozado una media sonrisa.

Rocío ha seguido a lo suyo, mencionando el "fuerte carácter" que tienen ambos, lo que -según ella- haría en un futuro que no pudieran congeniar como pareja, algo que Desirée ha corroborado: "Eso sí es verdad".