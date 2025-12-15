'El debate de las tentaciones' mostró unas imágenes inéditas de Darío junto a Cristina, su tentadora

Almudena rompe a llorar con el discurso de Marta Peñate sobre el amor: "Lo vas a conseguir"

Cristina se ha convertido en una de las grandes protagonistas de ‘El debate de las tentaciones’, donde la hemos visto aclarar una de las mayores incógnitas de su relación con Darío en ‘La isla de las tentaciones 9’, mientras Almudena escuchaba perpleja sus declaraciones.

Pero eso no ha sido todo lo que hemos visto de ella en el programa de Sandra Barneda, ya que han salido a la luz unas imágenes inéditas que todavía no se habían visto. Un vídeo en el que queda al descubierto la conversación más íntima entre el novio de Almudena y su tentadora.

Darío se confiesa con Cristina, soltera de ‘La isla de las tentaciones 9’

En las imágenes inéditas, puede verse a un Darío y una Cristina de lo más acaramelados, que deciden dar un paso más en su relación, protagonizando una escena de lo más íntima: “Se notaba que tenías ganas”, apunta ella, mientras se les ve a los dos de lo más acaramelados.

“Me has puesto a prueba y he caído”, dice él, en unas imágenes en las que se declara a la soltera: “Físicamente eres un diez, pero esto no lo he hecho por un calentón físico”, declara él, antes de pronunciar unas palabras que podrían destrozar aún más a su novia.

El detalle de Darío con Cristina en Villa Montaña

Además, en otras imágenes inéditas, se puede ver cómo Darío no tiene dudas al tener un gesto cariñoso con Cristina y le presta una de sus camisetas. Un vídeo que Almudena ha podido ver también en ‘El debate de las tentaciones’.