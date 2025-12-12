Almudena Porras ha visto las imágenes de su 'espejo' con Darío en 'El debate de las tentaciones'

Almudena Porras se ha convertido en la gran protagonista de ‘El debate de las tentaciones’ y se ha sincerado sobre los últimos acontecimientos que han tenido lugar en ‘La isla de las tentaciones 9’. Entre otras cosas, ha vuelto a ver las imágenes de su ‘espejo’ con Darío y ha reaccionado.

Ha pasado algún tiempo de las grabaciones del ‘espejo’ entre Darío y Almudena, pero las emociones siguen estando a flor de piel. Las imágenes de ese reencuentro fueron tremendas y no han pasado desapercibidas ante nadie y hasta la propia protagonista las ha querido hablar sobre ellas.

Almudena Porras habla de su ‘espejo’ con Darío

Después de ver de nuevo las imágenes y de plantar cara a unas inéditas que no había visto antes, Almudena se ha sincerado y ha explicado qué le provoca volver a ver lo que sucedió entre ella y su novio de once años en las playas de República Dominicana.

“Entraste en trance”, decía Sandra Barneda, a lo que la protagonista de ‘La isla de las tentaciones 9’ respondía: “Me volví loca. Es que me llevó al límite y luego se queja de mis reacciones”, explicaba, visiblemente emocionada, la propia Almudena.