Almudena Porras ha protagonizado uno de los momentos más comentados de la semana en 'La isla de las tentaciones 9'. Fue en el encuentro frente al espejo con su novio, Darío, a quien tenía mucho que reprochar por el acercamiento peligroso que tuvo con su tentadora, Cristina. Almudena sintió que había sido traicionada, más allá de que su novio aún no cayó por completo en la tentación. Para ella, bastó con verlo bajo el cojín dándose unos besos para sentir que había algo roto. Así nos lo contó en una charla con esta web en la previa del 'Debate de las Tentaciones', que puede verse en exclusiva en Mediaset Infinity.

"Sentí que algo se había roto", dijo con un brillo de tristeza en los ojos en esta charla a solas. La concursante es una de las más queridas del reality porque sus sentimientos parecen honestos y no se le ve mala intención. Tras más de once años de relación con Darío, al entrar a 'La isla de las tentaciones 9' tenía esperanzas en que la relación saliera fortalecida. Hoy, sin dudas está en jaque, y Almudena parece dispuesta a dejarse tentar por Borja.

El episodio frente al espejo marcó un antes y un después. "Me veo en las imágenes y no me reconozco", nos dijo Almudena. Su desesperación llegó a tal punto que arrojó un coco para amedrentar a su novio, con tanta mala suerte que la fruta rebotó en el espejo y le cayó a Sandra Barneda, que oficiaba como siempre de mediadora en la discusión. Por suerte la presentadora lo esquivó a tiempo para no salir herida pero quedó muy enfadada con la participante. Le preguntamos a Almudena si había conseguido que Sandra la perdonase y su respuesta nos ha dejado pensando. Dale Play para escucharla.

Además: los colaboradores piensan que Almudena y Darío merecen una sanción

Hablamos con los colaboradores de 'Vamos a ver', que siguen de cerca las tramas de 'La isla de las tentaciones 9' y no dudaron en cuestionar el escándalo frente al espejo. Para Adriana Dorronsoro, Giovanna González y Cristina Tárrega, el tono subió demasiado y tanto Almudena como Darío cruzaron varios límites de agresividad. Dale Play para escuchar sus opiniones sobre este asunto.

Borja, ¿el candidato ideal para Almudena?

Los colaboradores del 'Debate de las Tentaciones' han sido claros. Almudena y Darío no pueden seguir adelante sin hacer una reflexión sobre su pareja después de lo ocurrido esta semana. Pero algunos van más lejos y aseguran que la única salida posible es la separación. Suso Álvarez, Lucía Sánchez y Manuel González abogan por Borja como un buen candidato para ayudar a Almudena a olvidar a su novio.

Para ellos, el tentador no solamente está haciendo "su trabajo", que es confundir a una concursante para que caiga en la tentación, sino que ha desarrollado sentimientos por ella. Claudia Martínez considera que es muy probable que se esté enamorando porque Almudena "es preciosa, es súper linda y a cualquiera le gustaría".

Para Manuel González, en la pareja de Almudena y Darío no hay buenos y malos. "Se le está cargando a Darío que es un golfo pero, no sé si yo tengo un problema en la retina, pero ella tiene encima a Borja todo el tiempo. Ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos".