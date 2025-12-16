Claudia consigue el ramo de la novia y Gerard le hace una propuesta durante la boda

Helena y Barranco siguen avanzando y protagonizan una nueva y "especial" ardiente escena de sexo en 'La isla de las tentaciones 9'

La noche se ha puesto romántica y suenan campanas de boda en Villa Playa. Nunca antes en 'La isla de las tentaciones' se había visto un enlace entre un soltero y una de las chicas, y por eso los participantes han decidido organizar una boda. ¿Los protagonistas? Helena y Barranco, que continúan avanzando.

Todos se han sentado en el salón de la villa a escuchar las palabras del improvisado cura: "Estamos aquí reunidos para celebrar uno de los eventos más importantes de 'La isla de las tentaciones'. Me complace anunciar que salga el novio", decida con voz profunda Iñaki, que se ha caracterizado para la ocasión.

Del brazo de Sandra, ha llegado Barranco, con una sonrisa de oreja a oreja, con el aplauso de sus compañeros. Haciendo el papel de 'madre orgullosa', la gaditana le ha dicho que estaba muy guapo en este día tan especial. A continuación, Helena ha irrumpido agarrada de Aitor, con un vestido blanco para la ocasión, consiguiendo poner a tentadores y a sus compañeras en pie para recibirla entre aplausos y vítores: "¡Viva la novia!".

"Puedes besar a la novia"

Durante la celebración, Barranco se ha acordado de Rodri y le ha mandado un mensaje envenenado: "Quería invitar a mi hijo, 'Rodriguito', pero no ha podido venir", afirmaba él. Por su parte, Helena le ha dicho que "el mosquito catalán" había picado y que esperaba que le demostrase las cosas.

"Con 'Rodriguito' de testigo", indicaba el cura, se han puesto los anillos y, a continuación, ha sonado la célebre frase: "Puedes besar a la novia". Barranco no ha dudado y se ha lanzado hacia Helena en un apasionado beso, que ha terminado en una celebración de Villa Playa.

Tras esto, Claudia ha cogido el ramo de la novia y Gerard le ha preguntado que si son "los siguientes". Además, con la emoción de la celebración, Helena ha tirado la foto de su novio a la piscina: "Me llegan a decir que me iba a casar con Barranco hace dos semanas y no me lo creería", terminaba ella.