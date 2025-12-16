Patricia Fernández 16 DIC 2025 - 22:07h.

Los chicos elegían que fuera Rodri el que tuviera la oportunidad de ver lo que estaba haciendo Helena en 'Villa Playa', durante 10 minutos con Sandra Barneda ante las cámaras de 'La isla de las tentaciones 9', lo que iba a provocar un complicado momento para él.

Frente a las cámaras, Rodri escuchaba muy atento una conversación de Helena con Barranco y Claudia en la habitación, en la que ella explicaba que él "ha tenido actitudes de mierda" y aseguraba que "machaca mucho su pasado", algo que le provocaba un gran enfado: "Le están comiendo la cabeza, no me sirve para nada, solo la estoy viendo criticarme otra vez, no tiene vergüenza".

El gran enfado de Rodri al ver a Helena durante 10 minutos en directo

Ante las palabras que Claudia le decía como consejo, Rodri no entendía nada: "Está hablando la más indicada, te has ido a juntar con dos... haz mucho caso a Claudia que así te va a ir. Me está dando mucho asco". Y no entendía nada al ver que Barranco estaba haciendo bromas con su foto lo que provocaba las risas de Helena y Claudia: "Pues nada... esta tía se está riendo en mi cara. No la estoy viendo arrepentida, no me salen ni las lágrimas, estoy muy decepcionado. consiente que el tonto este coja mi foto y se ría en mi cara...".

Cuando podía ver el resto de cámaras, reaccionaba al ver lo que estaban haciendo algunas de las parejas del resto de chicos: "Sandra está en la cama con Andrea y Almudena con Borja que le está dando un masaje en el culo".

En medio de la conversación, Albert y Helena salían de la habitación directos al jacuzzi, donde tenían un momento íntimo, a lo que reaccionaba Rodri: "Es muy asqueroso, ¿qué quieres que te diga? Está cachonda todo el día, yo no estoy así con Olatz. Está pensando solo en ella, cuando salga de esta burbuja y me vea roto se le va a caer la cara de vergüenza".

Pero algo le hacía estallar por completo, ver que en este íntimo momento ambos en el jacuzzi tenían su foto al lado: "Consiente que se ría de mí todo el día". Rodri corría hasta el agua, donde se desahogaba entre patadas al aire y gritos, momento en el que Sandra Barneda se acercaba para hablar con él e intentar que se tranquilizase: "¿Qué hace con mi foto ahí? ¿qué le he hecho yo? ¿soy tan malo? ¿crees que no la quiero? Que estoy todo el día jodido".

Rodri pide de rodillas a Sandra Barneda una hoguera de confrontación con Helena

En medio de este mal momento, entre lágrimas y completamente hundido, le hacía una petición a Sandra Barneda: "Necesito una hoguera de confrontación con ella, te lo pido por favor, quiero verla, no puedo más". La presentadora intentaba que se calmara: "Estamos en la recta final prácticamente, te puedes arrepentir". Y le pedía que lo pensase durante unos segundos y en soledad, pero este lo tenía tan claro que, incluso se arrodillaba ante Sandra: "Te lo digo de corazón, la necesito, no puedo más ni ver que me falte más el respeto, es lo que necesito desde hace días".

Rodri volvía con Sandra Barneda de la playa y se sinceraba como nunca: "Me está dejando como si fuera una mierda y yo he dado todo por ella y la amo con locura después de ver todo". El que duda de los sentimientos de Helena por él y aseguraba que necesita entender por qué se está comportando de esta manera.

"Me hubiera gustado que llegarais hasta el final, pero recojo tu petición. Helena será libre de acudir o no", le explicaba Sandra Barneda tras esta conversación con él, al que despedía.

La reacción de 'Vila Montaña' al saber que Rodri ha pedido la hoguera

Cabizbajo y con los zapatos en la mano llegaba Rodri a 'Villa Montaña', el que mostraba su gran enfado con todo lo visto: "Sigue en el mismo plan, Helena hablando mal de mí, que se había dado cuenta en 'La isla de las tentaciones' que yo no le había ayudado". Y relataba todo lo visto con Albert Barranco: "Helena riéndose, está quedando como el culo, me da mucho asco".

El que contaba también lo escuchado de Claudia a lo que reaccionaba Gilbert. Y contaba a Enrique, Juanpi y Darío todo lo que había podido ver con sus parejas.

Y para terminar, les confesaba que había pedido una hoguera de confrontación con Helena, lo que provocaba una gran sorpresa entre todos: "No me lo esperaba". Y dejaba a Olatz muy pensativa: "Déjame asimilarlo". El que se sentía mal con la reacción de la tentadora: "No puedo más, te lo juro, estoy roto. Sabía que esto iba a pasar".