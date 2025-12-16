Pedro Jiménez 16 DIC 2025 - 23:12h.

La conversación más sincera de Helena y Barranco en 'Villa Playa': "No quiero que me vendas la moto"

Helena cada vez está más ilusionada con Barranco, como pudimos ver en la última hoguera que protagonizó junto a las chicas en 'La isla de las tentaciones 9'. No obstante, eso no quita que tenga algún miedo, sobre todo cuando su aventura en República Dominicana llegue a su fin. En la entrega del reality que Telecinco ha emitido este martes, la madrileña ha desvelado cuál es ese miedo, por el que lleva "rayada" unos días. Una Helena que durante la entrega de este miércoles ha protagonizado una boda con Barranco que ha generado todo tipo de reacciones.

La novia de Rodri es consciente de que le gusta a Barranco, pero teme el hecho de ilusionarse mucho y que luego, este se olvide: "No quiero que me vendan la moto". Claudia, que ha escuchado a Helena en todo momento, ha dado su opinión al respecto, asegurando que no le merece la pena pensar en qué pasará fuera sin disfrutar del momento. Helena ha confesado que está disfrutando, pero eso no quita que le pueda dar vueltas a la cabeza el hecho de que cuando todo acabe, Barranco le de 'la patada' y pase de ella.

A su vez, Helena ha mencionado el lado más "picón" de Barranco, fundamentalmente, cuando "dice guarrerías", algo que puede dar lugar a malinterpretaciones. "Pero también me dice cosas bonitas. Le veo que le gusto mazo, la verdad. Pero tengo esa incertidumbre, porque me estoy ilusionando", ha apuntado Helena. Claudia ha señalado que, en su opinión, Barranco le seguirá escribiendo fuera. Pero para saber eso, habrá que esperar a que todo acabe.

Una Claudia que ha ido rápidamente a donde estaba Barranco en la villa para preguntarle de manera directa: "¿Cuáles son tus intenciones con Helena?". Barranco ha respondido que quiere concerla fuera, "sin ningún tipo de reparo": "Tal y como estamos aquí, pero con la ventaja de que ella no tendrá novio".

Y por fin se ha producido esa conversación que Helena -de alguna manera- tanto ha buscado con Barranco, para poder hablar de todo y aclarar un poco más las ideas. Helena le ha dejado claro al tentador que está muy ilusionada (como bien le comentó a Sandra Barneda el otro día) y que, al margen de las "guarradas", necesita ver otro tipo de cosas: "No quiero que me vendas la moto y yo ilusionarme. Antes que eso, prefiero cortar y ya está. Necesito más cariño que cosas guarras".

Barranco ha comentado que él siempre está diciendo cosas de broma y Helena, tras confesar que eso le gusta, le ha pedido que se ponga en su lugar: "Tengo al otro (Rodri) ahí, estoy rota por dentro. Necesito cariño de todo el mundo". "Yo quiero que eso me lo digas. Te lo pido", ha dicho, por su parte, Barranco. ¿Sacará el tentador su lado más romántico tras esta conversación que, claramente, marca un antes y un después en su relación?