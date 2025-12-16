Ana Carrillo 16 DIC 2025 - 19:34h.

Almudena Porras ha estallado como nunca en 'La isla de las tentaciones 9'. Todo ha ocurrido en la tercera hoguera de las chicas, al ver unas imágenes en las que su novio, Darío Linero, hablaba de su tentadora favorita, Cristina Cebral, y de su deseo de estar soltero junto a tres de sus compañeros, Juanpi Vega, Enrique Cofiño y Gilbert, en su habitación tras la fiesta de reguetón.

"Yo, si hubiera sido en la calle, así sin cámaras, yo me la hubiera f*ll*d* ya. Tengo más ganas, tío, de ser libre, de salir de aquí y estar soltero y de decir un sábado: 'Venga, me voy para Canarias'. Cojo, me la f*ll* y me echo un fin de semana entero con ella, tranquilito. Y de ahí me vuelvo y me f*ll* a otra y en mi casa a otra", le decía el primo de Andrea Bueno a sus compañeros.

Esas palabras le rompían el corazón a Almudena, que agarraba la tablet, la lanzaba al fuego y salía corriendo hacia la playa, donde acababa sentada en el suelo preguntándose por qué Darío hacia ese tipo de declaraciones y qué habían significado para él sus once años de relación de pareja.

Unas imágenes que han hecho que muchos espectadores empaticen con la amiga de Sandra Barrios, a la que le han mostrado su empatía a través de mensajes de apoyo en Instagram, red social en la que ella no se ha pronunciado acerca de su difícil momento en la tercera momento, aunque sí que ha abordado el tema Darío, que ha reaccionado a la conversación con sus compañeros de Villa Montaña.

"¿A quién no se le ha ido la boca con sus colegas alguna vez, hombre?", pregunta Darío en el post de Instagram que ha subido tras la emisión de la tercera hoguera de las chicas. Ha acompañado su comentario de un vídeo en el que aparece bailando la canción 'Dardos' de Prince Royce y Romeo Santos.