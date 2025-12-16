Ana Carrillo 16 DIC 2025 - 17:49h.

Juanpi Vega ha destapado el mensaje que le envió Manuel González, ex de Lucía Sánchez, al verlo por primera vez en televisión

Unas declaraciones de Darío, de 'La isla de las tentaciones 9', se viralizan tras salir a la luz que trabaja con el padre de Almudena: "Te digo..."

Compartir







Antes de que comenzase el programa 19 de 'La isla de las tentaciones 9', en el que Sandra Barrios descubrió una nueva infidelidad de Juanpi Vega, el gaditano concedió una entrevista junto a su compañero Gilbert a Asier Montaño, responsable de las redes sociales del formato presentado por Sandra Barneda.

La semana anterior, fue su compañero Darío Linero el que dio la entrevista junto a Enrique Cofiño y reveló que era Juanpi la persona con la que mejor se llevaba y que consideraba que Manuel González, exparticipante de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones', era "Dios" en este formato. También confesó que le habían escrito varios exparticipantes y que algunos le habían sorprendido "para bien", pero otros "para mal".

Juanpi también se ha mojado y ha revelado que sintió una conexión instantánea con Darío: "Desde que lo vi dije: 'Este es de los míos'"; y, como su gran amigo, ha mencionado al exnovio de Lucía Sánchez, destapando que le escribió un mensaje al verlo en el primer programa de 'La isla de las tentaciones 9'.

"Me habló el primer día él a mí y me dijo: 'Quillo, que me he enterado que eres el golfo de Cádiz, pero que el golfo soy yo'. Y yo le dije: 'Es que he visto que te has retirado y te he cogido el puesto'", ha desvelado Juanpi en este directo con Asier Montaño y Gilbert, que se puede ver al completo en el perfil de Instagram del programa.