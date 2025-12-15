Pedro Jiménez 15 DIC 2025 - 23:20h.

"No juegues con fuego", eran las palabras de Cristina sobre Darío que serivirían de antesala al beso de los dos en su lugar favorito, la hamaca de 'Villa Montaña'. Una frase que ha escuchado Almudena en su hoguera... y que también ha servido de antesala a lo que ha tenido que ver y que, seguramente, no entraría en su cabeza cuando pisó por primera vez República Dominicana con Darío. Y es que, efectivamente, Almudena ha visto el beso entre Darío y Cristina y ha estallado por completo, además de diferentes confesiones de su pareja que han hecho que explote.

Pero el beso no ha sido lo único que le ha roto a Almudena, que se ha llenado de palabras totalmente encendidas hacia Darío conforme ha ido viendo cómo este avanzaba con su tentadora en la villa. Avance que ha venido en forma de tonteo hasta que, en un momento dado, Darío comenta lo siguiente en plena intimidad ante Juanpi: "Voy a llegar allí y voy a ser el p*** amo. Yo hubiera sido en la calle, así sin cámaras y me la habría f****** ya. Seguro. Tengo ganas de ser libre, coger de aquí y estar soltero. Y coger un sábado, tirar para Canarias. Cojo y me la f****. Y aquí otra y en mi casa otra...".

Una confesión que para Almudena ha supuesto un antes y un después claro. Tras quedarse unos segundos impactadísima y con la boca abierta, ha tirado la 'tablet' contra el fuego de la hoguera y se ha marchado destrozada y sin rumbo. "¿¡Por qué!? ¡No me lo merezco! ¡Me has perdido! ¿Qué mierda has hecho en estos once años? ¡No me puedes romper más el corazón!", ha exclamado una Almudena destrozada y sola, lejos de la hoguera.

Al rato, Almudena ha vuelta a la hoguera un tanto avergonzada por su actitud y Sandra Barneda le ha pedido que se controlara, avisándola que lo que acababa de hacer con la 'tablet' tendrá sus consecuencias: "Nos has puesto a todos en peligro. Lanzar la 'tablet' al fuego es peligrosísimo", ha subrayado la presentadora de 'La isla de las tentaciones', que le ha preguntado a Almudena qué le había dolido tanto. Esta respondía que esas palabras habían podido con ella: "Mi cabeza ha explotado. No puedo explicar el sentimiento".

Almudena descubre el beso entre Darío y Cristina

Pero las imágenes no se han acabado ahí para Almudena. La malagueña se ha enfrentado al famoso beso entre Darío y Almudena en su "lugar sagrado", la hamaca de 'Villa Montaña'. Un beso que hacía ya romperse del todo a Almudena, sin entender nada: "¿Qué coño estás haciendo? ¡Todo lo que hemos construido! ¡Darío, qué haces!".

Ante este momento, Almudena ha acabado a lágrima viva y rápidamente se le ha venido a la mente España... y su padre: "Mi padre me lo dijo. ¡No has parado! ¡Me tiene loca! ¡Saca lo peor de mí, no puede pisotearme más!". Además, desvelaba que Darío le prometió muchas cosas antes de ir a República Dominicana que, tras esta hoguera, ha 'tirado por tierra': "¿A qué estaba esperando? ¿A llegar aquí y dejarlo?".

Las palabras de Sandra Barneda tras la reacción de Almudena a un nuevo beso de Darío y Cristina

Y por si fuera poco, Almudena se ha tenido también que enfrentar al beso de Darío con Cristina en la piscina de 'Villa Montaña' y que, tras verlo, ha desencadenado una confesión en Almudena sobre él: "Trabaja con mi padre. A ver con qué cara le mira ahora. ¡Mi padre me lo dijo!". Tras estas palabras, Sandra Barneda ha lanzado un discurso intentando que Almudena entrase en razón sobre lo que es el amor: "El amor es mucho más grande y mucho más complejo. Tiene muchas aristas y aquí las estáis viendo. Aquello que creéis amor puede no serlo y lo que creéis que sí, puede serlo".

Unas palabras que no servirían de mucho, puesto que Almudena acabaría totalmente destrozada su hoguera, ante el apoyo de sus fieles compañeras de aventura.

El gesto de Darío que siembra la duda entre las chicas

Un gesto de Darío con Cristina sembraría la duda en Almudena y el resto de chicas. El andaluz, en un íntimo momento con Cristina en la cama de su habitación, se taparía con una manta al acercarse a la tentadora: "Se tapan todo el rato. ¿Qué están haciendo ahí?", señalaría Helena, envuelta en dudas. Un gesto que desesperaría y mucho a Almudena, que sobre todo acabaría dolida porque con Cristina, Darío se está mostrando cariñoso y fuera no lo es. Y es que si algo define esta hoguera de Almudena es, claramente, que en muchas ocasiones, las palabras duelen más que los hechos.