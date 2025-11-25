La hoguera más tensa de la edición ha dividido a los colaboradores, mientras Almudena se derrumbaba al ver las imágenes de Darío con Cristina, los expertos reaccionaban desde lugares muy distintos: ¿empatía, espectáculo o frialdad? ¡Dale play!

La segunda hoguera de 'La isla de las tentaciones 9' ha sido, sin duda, una de las más intensas de la edición. Almudena llegó nerviosa, con el miedo instalado en el pecho tras las alarmas que apuntaban a Darío y sus acercamientos con Cristina en Villa Montaña. Lo que quizá no esperaba era que esas imágenes la dejarían completamente rota y en una de las escenas más impactantes del reality: lágrimas, gritos bajo la tormenta y una salida forzada para ser atendida por el equipo médico.

Cuando la primera tanda de vídeos apareció en pantalla, Almudena dejó de intentar ser fuerte. Lo que empezó como incredulidad pasó en segundos a rabia, tristeza y finalmente derrumbe. Una expulsión emocional tan real que incluso el clima acompañó: tormenta literal y metafórica.

"Respira, Almudena, por favor", le decía Sandra Barneda al ver el dolor de Almudena y buscaba ayuda en la presentadora: "¿Qué hago, Sandra? Ayúdame tú que sabrás más de la vida, ¿cómo se gestiona esto? Después de 11 años en una mentira, ¿crees que voy a poder salir de esta?" "Por supuesto, estoy convencida. Necesito que seas fuerte, te lo dije desde el principio. Esta experiencia no es solo para tu relación, es para ti", le decía la presentadora y Almudena gritaba bajo la lluvia como si el propio Darío pudiera escucharle: "¡Me has destrozado, ¿qué has hecho, Darío? Qué vergüenza que mi madre me tenga que ver así. El cielo está llorando por ti, te vas a arrepentir toda tu vida. Disfruta, que yo voy a disfrutar a mi manera, sin faltarte al respeto!"

Los colaboradores se dividen : del apoyo absoluto a la crítica más dura

En exclusiva para esta web, los colaboradores de 'Vamos a ver', Pepe del Real, Adriana Dorronsoro y Giovanna González opinan sobre lo ocurrido. Algunos pusieron el foco en el impacto emocional real, resaltando que Almudena no solo vio imágenes, sino que enfrentó dudas acumuladas, expectativas y una relación de más de una década. Otros defendieron que el formato existe para la tentación, y que el shock forma parte del ADN del programa. Según esta visión, exagerar, frustrarse o sufrir forma parte del pacto televisivo. Adriana Dorronsoro, la voz más empática: "He llorado con ella, es devastador" frente a Giovanna González: "Dolor real, pero televisión épica", mientras que Pepe del Real, fue el más duro: "Ella tiene que disfrutar como él, no hacer ese dramón". ¡Dale play y únete al debate!

