Alexia Rivas carga duramente contra Darío tras su actitud en 'La isla de las tentaciones 9', asegurando que su personalidad es tóxica y terrible, ¡dale play!

Almudena Porras, de 'La isla de las tentaciones 9': cómo consiguió el perdón de Sandra Barneda tras golpearla con un coco

La última hoguera de las chicas en 'La isla de las tentaciones 9' ha dejado uno de los momentos más duros y comentados de la edición. Almudena Porras estallaba como nunca tras ver unas imágenes de su pareja, Darío Linero, hablando sin tapujos de su deseo de ser soltero y de mantener relaciones con su tentadora favorita, Cristina Cebral, una escena que terminó con la joven lanzando la tablet al fuego completamente destrozada.

Un comportamiento que no ha pasado desapercibido para Alexia Rivas, que ha opinado en exclusiva para esta web sobre la pareja. La colaboradora ha sido muy clara al analizar la actitud de Darío, asegurando que “lo peor de él no son los cuernos, sino la personalidad que está mostrando”. Para la periodista, el concursante se ha convertido en “una red flag con patas”, dejando claro que su forma de expresarse y de referirse a su relación es lo verdaderamente preocupante.

Durante su intervención, Alexia quiso lanzar también un mensaje directo a Almudena, animándola a no conformarse: “Es preciosa, fiel y hay hombres maravillosos ahí fuera”. Unas palabras de apoyo que se suman a las redes sociales, ya que muchos espectadores, tras verla completamente rota por las imágenes se han volcado para mostrarle su apoyo.

Las declaraciones de Darío a sus compañeros —en las que afirmaba que, de estar fuera y sin cámaras, ya habría mantenido relaciones sexuales y que tenía ganas de “ser libre”— han generado una oleada de críticas. Aun así, él ha intentado justificarse tras la emisión del programa con un mensaje en Instagram: “¿A quién no se le ha ido la boca con sus colegas alguna vez?”, acompañado de un vídeo bailando la canción Dardos de Prince Royce y Romeo Santos.

Mientras tanto, Almudena ha optado por el silencio en redes sociales, recibiendo cientos de mensajes de apoyo por parte del público, que ha empatizado con su dolor tras once años de relación. La actitud de Darío sigue dando que hablar y promete convertirse en uno de los grandes focos de debate de esta edición, con opiniones cada vez más contundentes como la de Alexia Rivas, que no ha dudado en señalar que el verdadero problema no es la infidelidad, sino quién está demostrando ser él dentro del reality. Dale play y únete al debate.

Almudena Porras: "Es duro verme en las imágenes"

El episodio frente al espejo marcó un antes y un después para Almudena y Darío. "Me veo en las imágenes y no me reconozco", nos dijo en exclusiva para esta web. Su desesperación llegó a tal punto que arrojó un coco para amedrentar a su novio, con tanta mala suerte que la fruta rebotó en el espejo y le cayó a Sandra Barneda, que oficiaba como siempre de mediadora en la discusión. Dale Play para escuchar sus palabras.