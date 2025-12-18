Patricia Fernández 18 DIC 2025 - 00:05h.

Adelántate al próximo programa de 'La isla de las tentaciones 9': solo tienes que darle al 'play' al vídeo para ver un avance!

Rodri explota en medio de su tensísima hoguera de confrontación con Helena al revivir todo lo ocurrido en 'La isla de las tentaciones 9': “Te vas a arrepentir”

Después de un tensísimo reencuentro entre Rodri y Helena en la hoguera de confrontación, en el próximo programa de 'La isla de las tentaciones 9' se descubrirá la decisión final que toma la pareja, en la que tampoco faltarán los reproches, para marcharse de esta prueba de amor en República Dominicana.

Pero esto no será todo, parece que los malos rollos entre Claudia y Andrea volverán a florecer por Gerard, el que también se mostrará enfadado con esto: "Ya ha tenido que montar el pollo..."

Las tensiones no faltan en ambas villas, entre Darío y Cristina o las dudas que Noelia le mostrará a Enrique por sus acercamientos entre ella y Érika.

Y llegará un esperadísimo momento de 'La isla de las tentaciones', las hogueras mixtas, a las que Sandra Barneda dará la bienvenida a Claudia, Almudena, Enrique y Juanpi, los que se dedicaran unas significativas canciones en su encuentro.

Lo que provocará reproches y mucha tensión entre ellos: "Yo no le he puesto los cuernos a mi pareja fuera". Incluso haciendo que Sandra Barneda tenga que intervenir: "Aquí no se calla nadie porque todo el mundo tiene derecho a hablar".

Todo esto y mucho más en el siguiente programa de 'La isla de las tentaciones 9': no te puedes perder el avance para adelantarte a lo que va a pasar: ¡solo tienes que darle al 'play' al vídeo!