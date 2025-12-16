Pedro Jiménez 16 DIC 2025 - 23:16h.

"¡Y que pase lo que tenga que pasar!": este es el juego de Érika que ha desencadenado el beso entre Gilbert y su exnovia, Mari

Mari le manda un mensaje a Claudia tras un nuevo acercamiento con Gilbert en 'La isla de las tentaciones 9': "Fui, soy y seré su mayor tentación"

Y finalmente, ha ocurrido. Gilbert ha caído en la tentación con nada más y nada menos que con su exnovia, Mari, que se encuentra en su villa y con quien había tenido ya diversos acercamientos en 'Villa Montaña' desde que Noelia decidiera dejar de tentarle.

En uno de los juegos de 'Villa Montaña', Mari ha besado en el cuello a Gilbert provocando un caliente momento y llevando a este completamente al límite: "¿Qué ha pasado aquí? Ha sacado el rifle tío", ha subrayado Gilbert, ante lo que Mari respondería con un "la metralleta sale", lo que nos da a entender después de estas dos frases que la temperatura tras este momento ha subido y mucho en 'Villa Montaña', con una tensión sexual que es posible que se resuelva pronto.

Además, Gilbert confesaría ante las cámaras de 'La isla de las tentaciones 9' que con Mari está tenido muchos 'déjà vu': "Lo hemos pasado muy bien en el tema sexual y ahora que la tengo tan cerca me está recordando lo bien que lo pasamos".

Pero no ha sido el único caliente acercamiento que han mantenido Gilbert y su ex: Érika propondría un 'verdad o reto' que pondría a Gilbert y Mari cara a cara y muy cerca del beso, ante la expectación del resto de integrantes de la villa. "¡Que pase lo que tenga que pasar!", señalaría Érika instantes antes de que, presos del momento, Gilbert y su exnovia se lanzaran a darse un ardiente beso de varios segundos dejándose llevar como munca.

Un beso que era 'alabado' por sus compañeros acompañado de un "¡Claudia jódete!" de Érika mirando a cámara. Y un beso que también hacía sonar la 'luz de la tentación' en 'Villa Playa'. La alarma sonaría de nuevo ante un movimiento muy pero que muy sensual protagonizado también por Gilbert y Mari.

El beso entre Gilbert y Mari en el jacuzzi de 'Villa Montaña'

Finalmente, Gilbert y Mari se han besado en el jacuzzi de 'La isla de las tentaciones 9' dando rienda suelta a lo que sentían en uno de los lugares más míticos de la villa. ¿Quieres saber cómo ha sido este momento? ¡Dale play al vídeo y disfruta de las imágenes, al completo!