Claudia cree que el acercamiento que tiene con Gerard supone algo más que "amigos"

¡El momento más tenso entre Claudia y Gerard durante la fiesta por Andrea!: “Vete con tu tercer novio en diez días”

La 'pool party' en Villa Playa nos está dejando una estampa llena de momentazos entre las chicas y los solteros de 'La isla de las tentaciones 9'. Uno de estos momentos (insospechados) ha sido el acercamiento entre Gerard y Claudia en la fiesta. Tras su distanciamiento porque el de Tomelloso empezó a tontear con Almudena y después con Andrea, y la conversación posterior en la que hicieron las paces, ambos han disfrutado de un baño juntos en la piscina.

Durante la fiesta, han jugado en el agua, con cierto tonteo 'amistoso' entre ellos: risas, aguadillas y abrazos han amenizado la tarde de los dos, en una armonía sorprendente entre ellos. Parece que su distanciamiento les ha ayudado para reconciliarse y poder mantener una amistad tras su paso por el 'La isla de las tentaciones 9'.

Además, Gerard y Claudia han aprovechado para hablar sobre su relación durante el programa: "Menos mal que estamos bien", admitía ella, aliviada de que puedan ser amigos. Él, por su parte, le respondía que después de todo lo que han vivido juntos y lo bien que se lo han pasado no puede llevarse mal con ella.

"Hay tensión"

A pesar de eso, Claudia está convencida de que 'donde hubo fuego, cenizas quedan' y confía en que aún hay tensión sexual entre ellos: "Noto que Gerard vuelve a sus andadas y que hay tensión, por mucho que la neguemos", admitía.

Claudia cree que hay "miraditas" entre ellos y que se estaba acercando más a ella "de amigos", aunque de eso ella no se lo cree: "Está jugando", afirmaba ella sobre el comportamiento del soltero.