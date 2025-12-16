Pedro Jiménez 16 DIC 2025 - 23:19h.

Ambos han protagonizado un bonito beso bajo la luz de la luna: "La estrella que ha pasado es como mi corazón..."

La reacción de Villa Montaña al recibir a través de un dron el objeto que les han enviado sus novias en 'La isla de las tentaciones 9': "¿Es una picha?"

Tras el tremendo estallido de Rodri y su petición al programa de una hoguera de confrontación, el madrileño se ha mostrado muy ausente en 'Villa Montaña'. Y también triste, algo de lo que Juanpi se daba cuenta y se acercaba a él para que se desahogase todo lo posible: "No entiendo a Helena. No sé qué se le pasa por la cabeza, no tiene vergüenza ninguna", señalaría Rodri entre lágrimas.

Los consejos del algecireño no le servían de mucho a un Rodri que ve la situación que está viviendo tras ver todas las imágenes de Helena en su villa (y lo que hace en directo su todavía pareja) como algo "durísimo": "Riéndose de mí, sin ningún tipo de remordimiento. Podría decir mil cosas malas y me centro en lo bueno. Viendo todo lo que he visto y sigo hablando bien de ella", apuntaba Rodri, que se siente "muy decepcionado" con Helena y no puede esperar más a la hoguera de confrontación, en donde podrá hablar con ella a la cara todo.

La promesa de Rodri a Olatz

No obstante, Rodri ha intentado sacar la mejor cara en las que pueden ser sus últimas horas en 'Villa Montaña' y ha aprovechado el tiempo con Olatz, su tentadora favorita desde el minuto uno en República Dominicana, desde que su aventura comenzó hace más de un mes. "¿Te vas a acordar de mí?", le preguntaría la tentadora vasca, a lo que Rodri respondía con un contundente "sí, mucho". Además, el madrileño tiene claro una cosa: "Nos vamos a ver".

"Hazme caso. Eres una chica increíble, te lo juro", añadía Rodri, que se daba un cariñoso beso con Olatz. Y es que Rodri quiere conocer a Olatz fuera del programa, algo que le ha transmitido tras esta conversación y que también nos ha quedado claro en un emotivo momento que han protagonizado los dos bajo la luz de la luna. "La estrella que ha pasado es como mi corazón, se apaga y se vuelve a encender", ha sido la metáfora de Rodri ante una Olatz que se sorprendía. "¡Qué bonito!", exclamaría la tentadora.