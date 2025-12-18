Logo de telecincotelecinco
Cristian se rompe en directo al escuchar un mensaje de su hija de 3 años: "Qué vocecita tiene"

Cristian, roto al escuchar un mensaje de su hija. telecinco.es
Cristian no ha podido evitar las lágrimas cuando ha escuchado por auriculares un mensaje de su hija de 3 años. El concursante rompía a llorar en directo durante el comienzo de la final de 'Gran Hermano 20'. "Cómo la echo de menos, qué vocecita tiene, qué ojazos...", decía a la vez que la veía por una pequeña pantalla.

