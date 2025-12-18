Cristian se rompe en directo al escuchar un mensaje de su hija de 3 años: "Qué vocecita tiene"

Gran Hermano Madrid, 18 DIC 2025 - 22:52h.

El concursante se rompe en la gran final ante la aparición sorpresa de su madre

Juan Quintana llega con el maletín al plató de 'Gran Hermano 20' y protagoniza un momentazo en directo

Cristian no ha podido evitar las lágrimas cuando ha escuchado por auriculares un mensaje de su hija de 3 años. El concursante rompía a llorar en directo durante el comienzo de la final de 'Gran Hermano 20'. "Cómo la echo de menos, qué vocecita tiene, qué ojazos...", decía a la vez que la veía por una pequeña pantalla.